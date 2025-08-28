Studenti su pozvali na protest pod parolom „Novi Sade, Filozofski te zove“

Novi skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održava se u četvrtak, a studenti ne žele da otkrivaju plan protesta, uz tvrdnje da će to biti „iznenađenje“.

Studenti su pozvali na večerašnji protest pod parolom „Novi Sade, Filozofski te zove“.

Žandarmerija je ispred ulaza, dok se nedaleko od zgrade nalazi oko 10 vozila policije.

„Podsećamo ih da fakultet nije njihovo privatno vlasništvo i da fakultetom, kao javnom institucijom, ne upravljaju u ime Srpske napredne stranke, već u ime svih građana ove države“, navode studenti.

Dodaju i da „delovanjem policije, ne samo da se fakultetska imovina i bezbednost, kako onih koji se nalaze u zgradi, tako i studenata i građana koji se nalaze ispred, ne štiti, već se na direktan način ugrožava“.

Neformalne akademske mreže i inicijative u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici zatražile su momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Oni su uputili javni apel dekanu Milivoju Alanoviću da „bez odlaganja obustavi sve aktivnosti koje direktno ugrožavaju autonomiju univerziteta i da preduzme sve neophodne korake kako bi policijskim jedinicama bilo naloženo da napuste ovu visokoškolsku ustanovu“.

Dekan treći dan u zgradi fakulteta

U samoj zgradи je situacija nepromenjena. Na samom ulazu stoje pripadnici Interventne jedinice policije, u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a unutar same zgrade takođe se nalazi policija.

Već treći dan tu se nalazi i dekan Milivoj Alanović sa još nekoliko zaposlenih koje on selektivno propušta.

U četvrtak ujutro je deo zaposlenih na Filozofskom fakultetu pokušao da uđe u samu zgradu, međutim to im nije bilo omogućeno, tako da tek odabrani, oni koji podržavaju rukovodstvo, mogu da uđu u samu zgradu fakulteta.

U sredu su studenti rekli da će možda biti moguće da se ispitni rok održi u zgradi fakulteta, pod uslovom da policija i dekan Alanović napuste zgradu, a da se studenti u blokadi vrate.

Rok je bio do 22 sata, međutim, te uslove dekan Alanović nije prihvatio. Rekao je da su studenti njemu postavili ultimatum, nakon čeg su počeli incidenti i Žandarmerija u punoj opremi za razbijanje demonstracija je intervenisala.

Bio je upotrebljen i biber sprej i pripadnici policije su izgurali demonstrante, a bilo je više povređenih – profesora, studenata i građana.