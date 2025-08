Nedavni hakerski napad na Ministarstvo pravde onemogućio je da građani overavaju svoje ugovore o kupoprodaji nekretnina kod javnih beležnika. Ministarstvo kaže da je moralo da isključi data centar da bi izbeglo „nesagledive posledice“.

Sajber napadi počeli su 4. jula, pa je Ministarstvo pravde isključilo data entar kako bi izbeglo sudbinu Republičkog geodetskog zavoda ili Elektroprivrede Srbije, koji su takođe bili meta hakovanja, piše Filip Rudić na portalu Nova ekonomija.

Međutim, ovo je dovelo do zastoja u određenim radnjama koje treba da sprovode pravosudni organi, izvršitelji i javni beležnici. U slučaju ovih potonjih, nastao je problem za građane koji žele da kupe nekretnine i za agencije koje posreduju u ovom poslu.

„Ja imam situaciju gde je isplaćena hipoteka, overena brisovna dozvola, to je prosleđeno Katastru, a zapravo uopšte ne znamo gde je to prosleđeno jer predmet uopšte nije dobio broj i uopšte nije zaveden u Katastru. Neka gluva linija, ko zna gde to ide“, kaže za Novu ekonomiju Blagica Kostić, vlasnica agencije Oznekretnine.

„Ozbiljan udar na svakog od nas“

Prema njenim rečima, ugovori se ne overavaju oko mesec dana.

„To je već ozbiljan udar na svakog od nas, posrednika“, rekla je Kostić. Kako kaže, u jednom trenutku su notari overavali predugovore ali i to je sada obustavljeno.

Iz Javnobeležničke komore Srbije (JKS) za Novu ekonomiju kažu da „sve kancelarije javnih beležnika u Srbiji rade u redovnom režimu, i obavljaju takozvane male overe“.

Poslovi koji zahtevaju korišćenje Pravosudnog informacionog sistema odloženi su radi zaštite interesa učesnika u tim poslovima i dostignutog nivoa pravne sigurnosti, naveli su u JKS.Nekretnine

„Za JKS je od izuzetnog značaja da se obezbedi potpuna zaštita podataka pre puštanja Pravosudnog informacionog sistema u pun režim rada, kada će i javni beležnici moći da obave sve prethodno odložene poslove“, kažu iz Komore.

Bez odgovora iz Ministarstva pravde

Iz Ministarstva pravde nisu odgovorili na pitanja Nove ekonomije o tome kada će sistem ponovo proraditi.

Ministarstvo je krajem jula saopštilo da su „u toku aktivnosti na postepenom vraćanju sistema u pun radni režim“, kao i da se planiraju nova centralizovana bezbednosna rešenja i obnova hardverske infrastrukture.

Međutim, iz Ministarstva su naveli i da bi bilo „nezahvalno i neozbiljno“ odrediti tačan datum kada će sistem ponovo profunkcionisati, jer „u ovakvom poslu je to nemoguće“.

„S obzirom da je u poslednjih godinu dana više državnih organa bilo na meti hakera, odnosno malicioznih napada, postoji otvorena sumnja da se radi o delu hibridnog rata koji se vodi protiv Republike Srbije“, navelo je u saopštenju Ministarstvo pravde.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.