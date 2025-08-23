Kako bi pokušala da zaustavi revolt naroda koji traje mesecima, vlast je smislila novi scenario - blokade protiv blokada, pa će tako u subotu na ulice 80 mesta izaći njeni simpatizeri

Zvuči ironično, ali je stvarno – vlast je smislila novi način da se suprotstavi blokadam, organizujući kontrablokade.

Posle prvih skupova protiv studentskih i građanskih blokada i protesta u 50 gradova koje su održali u sredu (20. avgust) simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS) , nove kontrablokade najavljene su za subotu (23. avgust).

Kako je najavljeno, skupovi će biti održani od 18.30 časova u 80 mesta širom zemlje.

Sve će ih verovatno, kao i prethodni put, u programu uživo prenositi prorežimski mediji.

Na prethodnom skupu, 20. avgusta, prema pisanju „Informera” bilo je oko 35.000 ljudi.

„U pitanju je na stotine puta više građana nego što je bilo blokadera poslednjih dana na ulicama gradova naše zemlje, pri čemu nije oboren nijedan kontejner, nijedan izlog nije slomljen, niko nije povređen, nikome nije upućena ružna reč, pa ni prekoran pogled”, piše „Informer”.

Prema pisanju tog portala, ovog puta se očekuje da će taj broj danas biti i veći.

Mobilizacija ljudi za prorežimske medije

Prethodni skup, sinhronizovano su prenosili prorežimski mediji.

Glavni urednik televizije „Informer” sedeo je u studiju sa troje kolega i komentarisao dešavanja na ulicama, dok su se u program sa terena uključivali reporteri te i televizije „Pink”.

Poruke koje su se čule u programu „Informera“, kao i one koje se mogle pročitati na portalima prorežimskih medija bile su istovetne – prema njihovim rečima, na ulice su izašli obični ljudi, željni mira i stabilnosti.

Puštani su snimci sa skupova iz gradova širom Srbije, odakle „obični građani“ govore da samo žele da mirno iskažu sopstveno mišljenje, bez straha da će ih neko zbog toga linčovati.

Na gotovo svakom snimku govornici su izričito isticali da su oni „obični, normalni ljudi“, koji samo „žele da normalno idu na posao, u škole”.

Transparente da žele da uče nosili su i oni građani za koje se evidentno može zaključiti da su školske klupe davno napustili.

Promena i profesije zarad izjave

Neki od sagovornika prorežimskih medija menjali su profesiju, garderobu i izjave za različite medije.

Tako je jedna učesnica skupa održanog u Pančevu u sredu bila prosvetna radnica za „Pink” i „Informer, a na istom skupu, samo bez majice koju je u međuvremenu obukla preko garderobe u kojoj su je snimili reporeri „Pinka”, za „Prvu” je izjavila da je studentkinja koja želi da uči.

Млада дама по потреби мења занимања. За пинк је типа просветни радник,

а за прву студент који жели да учи.🤷‍♂️ pic.twitter.com/yXaQGx3rWH — Studenti Župe (@studentizupe) August 20, 2025

Skupove nije organizovala Srpska napredna stranka, izjavio je ranije predsednik Republike Aleksandar Vučić, a Dragan J. Vučićević u programu je otkrio da je organizator Centar za društvenu stabilnost.

Ovaj centar, u saradnji sa „Pinkom“ i „Informerom“ emitovao je u mini-serijala „(De)blokada”, za koji su autori rekli: „Istražujemo duboke društvene i političke potrese koji su zadesili Srbiju! Od tragičnih događaja na Železničkoj stanici u Novom Sadu do blokada prosvetnih institucija u Srbiji, ovaj serijal će otkriti ko stoji iza protestnih aktivnosti i kakva je reakcija države“.

Isti centar producirao je i mini-serijal „Vreme terora”, emitovan na prorežimskim televizijama, koji govori o studentskim protestima, a u drugom nastavku nalazi i vezu sa protestima u Srbiji i događajima iz Odese 2014.