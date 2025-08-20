Tek nekoliko dana pošto su pristalice Srpske napredne stranke pirotehničkim sredstvima gađale demonstrante protiv režima, u 50 gradova organizovani su skupovi sa kojih su okupljeni slali poruke da žele samo mir i stabilnost

Više od 35.000 ljudi okupilo se protiv blokada u 50 mesta u Srbiji viče u sopstvenom stilu iz studija TV Informer glavni urednik Dragan J. Vučićević, dodajući da je to tek početak.

„Večeras je Vidovdan, 20. avgust je novi Vidovdan, dan posle Preobraženja”, govori dok se reporteri te i televizije Pink uključuju u program uživo iz različitih mesta, ponavljajući da je ovo tek početak.

Ponovio je tezu o novom Vidovdanu Vučićević više puta u toku emisije Kolegijum u kojoj je sa troje kolega komentarisao dešavanja u gradovima širom zemlje.

Bio je to prenos uživo skupova pristalica Srpske naredne stranke po gradovima u Srbiji, mada je predsednik Republike i član te stranke Aleksandar Vučić demantovao da je SNS organizovao skupove.

Foto: Tanjug Kontra-protest protiv blokada

U programu Informera objavljeno je i da je skup organizovao Centar za društvenu stabilnost, isti onaj centar koji je u februaru na Pinku i Informeru imao premijeru mini-serijala „(De)blokada”, za koji su autori rekli: „Istražujemo duboke društvene i političke potrese koji su zadesili Srbiju! Od tragičnih događaja na Železničkoj stanici u Novom Sadu do blokada prosvetnih institucija u Srbiji, ovaj serijal će otkriti ko stoji iza protestnih aktivnosti i kakva je reakcija države“.

U stvarnosti, ono što Centar za društvenu stabilnost naziva „istraživanjem“ više je podsećalo na propagandni bućkuriš u koji je strpano sve što u protekla tri meseca govore funkcioneri Srpske napredne stranke, pisalo je tada „Vreme”. Jedina razlika je što su reči naprednjačkih funkcionera ovog puta izlazile iz usta „nezavisnih“ stručnjaka – koji su ili potpisnici nekog od spiskova podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ili javno deklarisani protivnici studentskih blokada i protesta.

Isto tako čini se da su reči funkcionera SNS-a izlazile iz usta građana širom Srbije okupljenih u sredu (20. avgust) na skupovima protiv blokada.

Dok su se smenjivali snimci i fotografije okupljenih koji nose zastave Srbije, izvija se i jedna zastavica Srpske radikalne stranke, sa zvučnika iz svih gradova čula se muzika, a reporteri su građane pitali zašto su na ulicama.

Uz red izjava sa terena, dolazio je red Vučićevićevih komentara da je „ustala većinska Srbija”, da je „definitivno danas i poslednjim sumnjivcima postalo jasno da je Srbija pobedila”, da „nema više prevare, nema više njihovog terora”.

Čulo se u jednom trenutku u programu uživo prilikom uključenja reporterke iz Loznice kako je neko pita da li treba da da izjavu i da joj kaže šta će pitati, na šta Branka Lazić, novinarka Informera odgovara: „Jaooo, ljudi moji, ja sam u lajvu, ja ne mogu da pričam šta ko treba da priča”.

ekipa informera u loznici nije shavtila da su uživo u programu hahahfhskw – dobar dan, je l’ treba da damo izjave?

– ako ‘oćete

– samo mi kažite šta treba da me pitate zato što ja…

– jaooo ljudi moji ja sam u lajvu ja ne mogu da pričam šta ko treba da priča pic.twitter.com/ZcXd867DpO — иван__дамн (@ivan__damn) August 20, 2025

I baš tako je i delovalo, kao da svako od intervjuisanih tačno unapred ima pripremljeno izlaganje.

Tako jedna devojka u Temerinu kaže da je izašla jer ne podržava nasilje, proteste i nezakonite blokade, te da rešenje treba tražiti preko predviđenih zakonskih mehanizama, da to nisu ulice, i da život treba da se vrati u normalu i da ne narušava normalan život svih građana. Za njom još dvoje ljudi govore o tome da život treba da se vrati u normalu.

Bilo je tu i poruka da ljudi ne žele svađu među braćom, da je svima dosta svađanja, baš kao da upravo pristalice SNS-a nisu tek pre nekoliko dana bacale pirotehnička sredstva na okupljene demonstrante.

Jedna prosvetna radnica iz Pančeva tako je poručila takođe da je dosta bilo sukoba među narodom.

Bilo je reči i da je okupljenima dosta blokada i da žele da se deca vrate u klupe da uče, uz poruke „Živela Srbija”.

Foto: Tanjug Kontra-protest protiv blokada

Jedna meštanka Kanjiže takođe je izdeklamovala kao unapred pripremljen govor, na kraju podižući pogled uvis, zbunivši se kako treba da završi rečenicu.

Provlačilo se u više izjava ista floskula – da su ljudi izašli jer žele mir, stabilnost i da mogu da planiraju budućnost za njihovu decu.

Usplahireno u stilu u kome je vodio i čitavu emisiju Vučićević je izjavio da „nigde niko nikog nije opsovao, nigde niko nikom nije rekao ružnu reč. Da se naježiš, da plačeš od sreće”.

„Ovo je toliko veliki događaj da i ovi sa hejterske N1 televizije ne mogu da ignorišu. Konačno je Srbija ustala, većinska Srbija i rekla na čijoj je strani”, rekao je Vučićević.

Ponovio je DJV pri kraju da ovo nije kraj, te da je za subotu 23. avgust u 18.30 najavljen skup u više od 80 gradova.