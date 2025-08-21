Verovali ili ne - ovako bi se mogla nazvati rubrika svih ispada tabloida koji „razgovaraju sa običnim narodom“ na ulici
Prvo je studentkinja koja želi da uči, a za naredno uključenje je prosvetna radnica koja samo želi da radi.
U želji da prenesu atmosferu ljudi koji navodno slobodnom voljom podržavaju vlast, režimske televizije se razmenjuju sagovornicima, naizgled običnim ljudima. Problem je što se ne dogovaraju baš najbolje i ne dele informacije sa terena.
Tako su Pink, Prva i Informer razgovarali sa istom sagovornicom na ulici, tokom okupljanja ljudi koji daju podršku sistemu. Ipak, ispostavilo se da se ova osoba u razgovoru za Informer i Pink predstavila kao prosvetna radnica, da bi u prilogu za Prvu ona odjednom postala – studentkinja koja želi da uči.
„Ja sam prosvetni radnik i mislim da svi treba da se vratimo onome što smo ranije radili, da bi to bilo najbolje za ovu državu“, izjavila je ona na Pinku u Pančevu, da bi u istom gradu, preneli su Studenti Župe, dala izjavu za Prvu i rekla:
„Ne mogu da se krećem normalno, niti mogu da studiram.“
I za Informer je odabrala da bude prosvetna radnica.
Kako je na drugoj strani žice bio Dragan J. Vučićević, koji je vodio program, odmah ju je prekinuo i rekao kako „imaju nekih tehničkih smetnji“. Branki Lazić su isključili ton, a Vučićević je nastavio program komentarom „videli ste, imamo veliki broj ljudi u Loznici“.
