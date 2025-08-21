Verovali ili ne - ovako bi se mogla nazvati rubrika svih ispada tabloida koji „razgovaraju sa običnim narodom“ na ulici

Prvo je studentkinja koja želi da uči, a za naredno uključenje je prosvetna radnica koja samo želi da radi.

U želji da prenesu atmosferu ljudi koji navodno slobodnom voljom podržavaju vlast, režimske televizije se razmenjuju sagovornicima, naizgled običnim ljudima. Problem je što se ne dogovaraju baš najbolje i ne dele informacije sa terena.

Tako su Pink, Prva i Informer razgovarali sa istom sagovornicom na ulici, tokom okupljanja ljudi koji daju podršku sistemu. Ipak, ispostavilo se da se ova osoba u razgovoru za Informer i Pink predstavila kao prosvetna radnica, da bi u prilogu za Prvu ona odjednom postala – studentkinja koja želi da uči.

„Ja sam prosvetni radnik i mislim da svi treba da se vratimo onome što smo ranije radili, da bi to bilo najbolje za ovu državu“, izjavila je ona na Pinku u Pančevu, da bi u istom gradu, preneli su Studenti Župe, dala izjavu za Prvu i rekla:

„Ne mogu da se krećem normalno, niti mogu da studiram.“

I za Informer je odabrala da bude prosvetna radnica.

Млада дама по потреби мења занимања. За пинк је типа просветни радник,

— Studenti Župe (@studentizupe) August 20, 2025

Ovakvo ponašanje bi se možda i moglo drugačije objasniti, nego pukom podvalom botova. Naime, možda je sagovornica istovremeno i prosvetna radnica, a i studentkinja određenog nivoa studija.

Ne može sad da deli upute

Ali će se teško izvući novinarka Informera Branka Lazić, koja se javila iz Loznice, sa podrške naprednjacima.

Ona je bila u lajvu kada je najavila da će pitati okolo okupljeni narod zašto se okupio. Oni, pak, nisu znali da Informer TV uživo prenosi ovaj razgovor, pa su Lazić pitali šta će ih pitati.

„Jao, ljudi ja sam u lajvu, ne mogu da pričam šta ko treba da priča“, rekla je iznervirano Branka Lazić.

Kako je na drugoj strani žice bio Dragan J. Vučićević, koji je vodio program, odmah ju je prekinuo i rekao kako „imaju nekih tehničkih smetnji“. Branki Lazić su isključili ton, a Vučićević je nastavio program komentarom „videli ste, imamo veliki broj ljudi u Loznici“.