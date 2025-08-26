Na 57. konstitutivnoj sednici, posle višemesečne institucionalne krize, poslanik Pokreta Samoopredeljenje Dimalj Baša izabran je za predsednika skupštine Kosova. Dobio je podršku 73 poslanika, uključujući i PDK.

Poslanik Pokreta Samoopredeljenje, Dimalj Baša (Dimal Basha), novi je predsednik kosovske skupštine.

On je danas izabran sa 73 glasa „za“. 30 poslanika bilo je protiv.

Za njega je danas glasao i PDK, koji je praktično unapred danas najavio da će za ovog kandidata Samoopredeljenja glasati, iako ga ne smatra kompetentnim.

Baša je četvti predloženi kandidat Samoopredeljenja za predsednika skupštine, nakon što podršku nisu dobile Aljbuljena Hadžiju, Donika Gervala i Hekuran Murati.

Predsednik kosovske skupštine izabran je danas, na ukupno 57. konstitutivnoj sednici, više od šest meseci nakon održanih opštih izbora i višemesečne institucionalne krize.

U prvom govoru pohvalio rad na Severu, Srbiju pozvao da se ponaša demokratski

„Danas ova republika stoji nezavisna zahvaljujući pomoći prijateljskih država, predvođenih SAD. Već nekoliko meseci ova Skupština se suočava sa izazovom koji nikada ranije nije videla. Ali ne zaboravite da uprkos svim borbama, verujem da je to bila škola koja je služila demokratiji i emancipaciji društva“, poručio je Baša danas, prenosi Koha, obraćajući se sa skupštinskom govornicom nakon što je izabran.

Pozvao je na saradnju i ujedinjenje, uprkos razlikama.

„Većina nas se razlikuje po stranačkoj pripadnosti, ali građani očekuju da budemo ujedinjeni u našim ciljevima, kao što su ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava i pre svega, zaštita teritorijalnog integriteta“.

Pohvalio je rad obavljen na Severu, rekavši da je „kriminal u tom delu sveden na minimum“.

Baša je pozvao Srbiju da se „ponaša demokratski“.

Izvor: KoSSev