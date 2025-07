Dok se na fakultetima održavaju upisne aktivnosti, pojedini dekani izbacuju studente u blokadi iz zgrada, premijer Srbije Đuro Macut navodi da je u toku najveća obrazovna kriza u istoriji zemlje.

On je, pak, izjavio da svi državni univerziteti rade, te da je zadovoljan ishodom serije razgovora sa rektorima državnih univerziteta i da misli da je došlo do značajnog pomaka.

„Svi državni univerziteti rade, neki sa većom dinamikom, neki sa manjom“, rekao je Macut za Radio-televiziju Srbije.

Naveo je da se nada se da će se taj trend nastaviti, pre svega upisom nove generacije studenata.

On je dodao da je zadovoljan posebno niškim i kragujevačkim univerzitetima, jer su ispunili planirano za akademsku godinu, a nada se da će beogradski i novosadski univerzitet to učiniti do oktobra.

Zvaničnih podataka o tome koliko fakulteta radi, te koliko je studenata i dalje u blokadi, pak, nema.

Premijer Srbije, koji je dužnost preuzeo sredinom aprila, sastao se u međuvremenu nekoliko puta sa predstavnicima univerziteta.

Nakon poslednjeg u nizu sastanaka, određene su upisne kvote za upis nove generacije brucoša.

Hronologija krize

Macut je ocenio da je ovo najveća obrazovna kriza koju je Srbija doživela u istoriji.

Ubrzo po padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi, krenulo je odavanje pošte poginulima.

Na jednoj od ovih akcija, ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, došlo je do napada na studente, a zatim su studenti stupili u blokade.

Blokade su se ubrzo raširile svim državnim univerzitetima i nekim privatnim, a počeli su i masovni protesti.

Bilo je akcija policije prema studentima, te pokušaja upada na Pravni fakultet u Beogradu.

Profesorima su u međuvremenu ukinute plate.

Krenulo je zatim uvođenje onlajn nastave kako bi se nadoknadilo propušteno, te održavanje ispita.

U toku su aktivnosti u vezi sa upisom nove generacije studenata.

Deo studenata i dalje je u blokadi.