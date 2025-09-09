Duže od tri sata, u tunelskoj cevi kod stajališta Vukov spomeni, u tunelskoj cevi blokirana je kompozicija na liniji Pančevo - Zemun

Od 15 časova voz na liniji Pančevo – Zemun zaglavljen je u tuneskoj cevi u blizini stanice Vukov spomenik, javlja N1.

U pitanju je voz koji se kreće od Pančeva, preko Pančevačkog mosta i stanice Vukov spomenik, dalje ka Karađorđevom parku i Beograd centru.

Kako je za tu televiziju javio jedan od putnika koji se nalazi u vozu, u njemu nema mnogo putnika, a voz se zaustavio, kako su putnicima rekli kondukteri, jer je kontaktna mreža u prekidu.

Čeka se, kako javlja reporter N1, da stigne druga lokomotiva, kako bi izvukla kompoziciju do naredne stanice, Karađorđev park.

Dok traje uključenje reportera te televizije, sa razglasa se čuje upozorenja da nije dozvoljeno snimanje.

Infrastrukture železnice Srbije: Voz oštetio kontaktnu mrežu

Infrastruktura železnica Srbije saopštila je da je pantograf putničkog voza oštetio kontaktnu mrežu, zbog čega je prekinut saobraćaj na pančevačkoj pruzi.

„Danas (9. septembar) u 15.13 sati, prilikom polaska putničkog voza iz stanice Pančevački Most, pantograf železničke garniture oštetio je kontaktnu mrežu. Zbog toga je bez napona kontaktna mreža na delu pruge Pančevački Most – Pančevo Glavna – Pančevo Varoš. Železnički saobraćaj trenutno je u prekidu na ovom delu pančevačke pruge”, piše u saopštenju.

Stručne službe Infrastrukture železnica Srbije su, dodaje, na terenu i rade na što bržem otklanjanju oštećenja na kontaktnoj mreži i stvaranju uslova za ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja na ovom delu pančevačke pruge.

„Komisija za isleđenje vanrednih događaja utvrdiće uzrok oštećenja pantografa na putničkom vozu, kao i na kontaktnoj mreži. Infrastruktura železnice Srbije izvinjava se korisnicima usluga i putnicima zbog ovog vanrednog događaja”, navodi se u saopštenju.

Izvor: N1