Kompanija Insajder tim doo, koja je vlasnik provladinog tabloida Informera, dobila je za usluge oglašavanja samo ove godine više od 1,4 miliona dinara od Gradske uprava Niša, kao i skoro 2,8 miliona dinara od Gradske uprave Vranja, pišu “Južne vesti”.

Najnoviji tender koji je Insajder tim doo dobio na jugu Srbije je tender Grada Vranja za usluge oglašavanja, vredan 2.799.960 dinara sa PDV-om. Odluka o zaključenju tog ugovora doneta je nedavno, 17. marta ove godine.

Niška Uprava za imovinu, privredu i zaštitu životne sredine je takođe, 24. januara ove godine, donela odluku da zaključi ugovor sa Insajder timom.

Taj ugovor je vredan ukupno 1.412.640 dinara sa PDV-om. Sastoji se iz dve partije – jedna se odnosi na objavljivanje oglasa za otuđenje nepokretnosti i zemljišta i vredi 1,08 miliona, a druga na objavljivanje oglasa o javnom nadmetanju radi zakupa poslovnog prostora i vredi 332.640 dinara.

Ovo je samo jedan mikro uzorak kako se

Informer nije jedini

Iz svojih skromnih budžeta gradovi na jugu Srbije izdvajali su ne male sume i za druge tabloide, godinama unazad.

Oglašavanje u Informeru je Grad Niš, kako pišu Južne vesti, parama građana platio i jula 2022. godine, 1.061.424 dinara sa PDV-om. I tada je reč bila o oglasu o javnom nadmetanju za zakup poslovnog prostora.

Te godine je Grad Niš platio 460.800 dinara i za oglašavanje za otuđenje nepokretnosti u tabloidu Alo.

Finansiranje propagande

Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski kaže za “Vreme” da ovakva praksa nije retkost, pogotovu otkako su zakonske reforme u Srbiji uvele mogućnost projektnog sufinansiranja medija.

“Prva ideja za finansiranje medija ovog tipa bila je da se iz javnog novca, to jest iz budžeta od lokalnih samouprava, do države, finansiraju mediji koji su mali, lokalni i ne mogu da izdrže na tržištu”, objašnjava Veljanovski.

Međutim, onda je vlast počela da manipuliše zakonskim odredbama, pa je došlo do situacije u kojoj mediji koji već imaju mnogo novca dobijaju ova sredstva.

“Na to je Vučić mislio nedavno kada je rekao da se mediji finansiraju iz ćupa. To nije slučajno. Mediji dobijaju javni novac, a država finansira svoj propagandni arsenal”.

Nije im bitno, kaže Veljanovski, iz koje će lokalne samouprave taj novac ići, niti koliko novca ima u njenom budžetu. To se dešava svuda, da bi ti mediji “iz sve snage propagandno podržavali vlast”.

„Ceđenje“ juga Srbije

Oktobra 2023. godine, Niš je platio još 1.135.680 dinara za oglase u „Večernjim novostima“, što znači da je ukupno od 2022. godine do sada oglašavanje Grada u tabloidima Nišlije koštalo više od 4 miliona dinara samo preko Portala javnih nabavki.

Ni Grad Vranje ne daje sada prvi put novac režimskim medijima preko tendera, pošto je jula prošle godine 1,5 miliona dinara sa PDV-om platio Večernjim novostima, takođe za usluge oglašavanja.

Inače, Informer, Večernje novosti, Alo, ali i Mondo, Politika, Srpski telegraf i Blic na platnom su spisku i javnog servisa Radio-televizije Srbije, koji samo od pretplata Nišlija godišnje uzima oko 340.000 evra.

Upitan može li ovakva zloupotreba da se spreči primenom nekog zakona, Veljanovski odgovara:

“U ovom trenutku bi morao da reaguje REM, čiji Savet mi još uvek nemamo. Mi nemamo osobe koje mogu da reaguju. I sami znamo da je Savet REM-a korumpiran, a prolongiran izbor članova Saveta i ta procedura je trebalo da bude završena oktobra 2024. godine, a tada je tek počela”.

Naravno, kaže Veljanovski, ukoliko bi novi Savet nastavio sa starom praksom, ni on ne bi sprečio ovakve malverzacije.

Izvor: Južne vesti