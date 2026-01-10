Dugo čekanje i višestruko ostavljanje podataka - šta vas može čekati ako prelazite granice EU uz novi EES sistem

Primena novog sistema prilikom ulaska na teritoriju Evropske unije počela je pre nekoliko meseci, ali oni koji putuju u neku od njenih zemalja često i dalje imaju nedoumice, a neretko se suočavaju i sa dužim čekanjima od onih koja su bila pre početka primene sistema, iako bi trebalo da bude drugačije.

Iako je očekivala da će joj putovanje i prelazak granice Evropske unije biti lakše i brže uz novi sistem koji je Unija počela da primenjuje za sve one koji nisu njeni državljani, dvadesetogodišnja Beograđanka pre nekoliko dana na granici je čekala znatno duže i više puta ostavljala podatke.

Najpre je na granici s Mađarskom, posle višečasovnog čekanja, po čemu su granični prelazi s ovom zemljom inače poznati, dva puta ostavljala podatke, a zatim je isto morala da učini i na aerodromu u Italiji, njenoj krajnjoj destinaciji, iako bi sistem trebalo da je centralizovan.

Dva puta kod Mađara

Dok su automobilom prilazili graničnom prelazu s Mađarskom, policijski službenik tamošnje granične policije prišao im je i pomoću mobilnog uređaja uzeo otiske prstiju i fotografisao putnike. U tom trenutku pomislili su da je procedura završena i da će brzo nastaviti put.

Međutim, nakon dodatnog sata čekanja u koloni, po dolasku na sam granični prelaz, ponovo su morali da predaju pasoše, kao i da ostave otiske prstiju i fotografije, po drugi put.

Slična procedura ponovljena je i po dolasku u Italiju: pasoška kontrola, otisci prstiju i fotografisanje, iako bi, prema najavama, EES trebalo da funkcioniše kao centralizovani sistem koji omogućava razmenu podataka među državama članicama.

Šta je EES?

Evropska unija započela je u oktobru 2024. godine postepenu primenu novog sistema prelaska spoljnih granica za državljane zemalja koje nisu članice Unije.

Sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) predstavlja automatizovani IT sistem za registraciju državljana trećih zemalja koji putuju u EU na kratkotrajni boravak. Sistem se odnosi na putnike koji nisu državljani Evropske unije, niti Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

Prilikom ulaska ili izlaska iz Unije, putnici su obavezni da ostave biometrijske podatke – otiske prstiju i fotografiju lica – koje prikuplja granična policija.

Novi sistem počeo je da se primenjuje 12. oktobra, dok se njegova puna primena očekuje od 10. aprila 2025. godine.

Sedam evra za odobrenje putovanja

Krajem 2026. trebalo bi da počne i primena novog Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja (ETIAS).

ETIAS je je elektronska putna dozvola za ulazak u zemlje Šengenskog prostora i nekoliko pridruženih evropskih država.

Putnici će pre putovanja morati da popune onlajn prijavu, ostave osnovne lične podatke i plate taksu od sedam evra. Sistem zatim automatski proverava podatke u bezbednosnim bazama EU.

Sa važećom ETIAS putnom autorizacijom možete ulaziti na teritoriju ovih evropskih zemalja neograničen broj puta radi kratkotrajnog boravka, do 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana. Ipak, ETIAS ne garantuje ulazak u zemlju. Po dolasku, granični policajac će zatražiti vaš pasoš i druga dokumenta i proveriti da li ispunjavate uslove za ulazak.

