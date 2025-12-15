Protiv ministra kulture Nikola Selakovića, zajedno sa još troje osumnjičenih, podignut je optužni predlog zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je podnelo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, državne sekretarke u Ministarstvu kulture Slavice Jelače, vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića.

Kako se navodi u saopštenju, optužni predlog odnosi se na sumnju da su tokom postupka ukidanja statusa kulturnog dobra zgradama Generalštaba počinjene nezakonite radnje.

Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje dva krivična dela – zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1 Krivičnog zakonika, kao i falsifikovanje službene isprave iz člana 357, stav 2 u vezi sa stavom 1 istog zakona.

Iz Tužilaštva navode da se istraga u ovom predmetu nastavlja, kako bi se utvrdilo da li u postupanjima još nekih osoba postoje elementi krivične odgovornosti.

