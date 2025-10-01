“Poštovana deco, oprostite. Oprostite, ako možete”, napisala je odgovorna urednica dečjeg programa RTS-a Jelena Popadić Sumić u autorskom tekstu za “Vreme” još krajem aprila, izvinjavajući se za uređivačku politiku Javnog servisa. Nije tada ni slutila na kakvim će se mukama i zbog čega naći krajem septembra

Protiv odgovorne urednice dečjeg programa RTS-a Jelene Popadić Sumić pokrenut je disciplinski postupak zato što je jedan dečak u emisiji “Važne stvari” rekao da se “studenti bore za pravdu”. Na njen “linč” su zbog toga prvo pozvali režimski tabloidi koji su pokrenuli histeričnu kampanju o “bolesnoj zloupotrebi dece u političke svrhe” i “tražili njenu glavu”. U istom tonu su se izjasnili i predstavnici vlasti.

Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević i glavni i odgovorni urednik Informativnog programa Nenad Lj. Stefanović nisu stali u odbranu svoje urednice, već su protiv Popadić Sumić pokrenuli disciplinski postupak.

U njenu odbranu su stale neke kolge i ispred RTS-a u utorak, 30. Septembra, i organizovale protest podrške.

Voditelj Kulturno-umetničkog programa Dragan Vučelić zahvalio se okupljenima na podršci koleginici zbog “neosnovanih medijskih napada i nedopustivog političkog pritiska”.

„Zbog jedne izjave deteta koje je učestovovalo u emkisiji naša koleginica postala je žrtva medijskog linča. Cilj serijala ‘Važne stvari’ je da prikaže dečju perspektivu sveta. Reč je, dakle, o autentičnim stavovima i razmišljanjima dece. Intervenisati unutar njihovog iskaza, izbaciti delove intervjua u kojem govore o onome što vide i što im se događa, bila bi nedvosmisleno cenzura i u suprotnosti ne samo sa pravilima formata, već i sa uredničkom etikom. Najoštrije osuđujemo način na koji se na pojedinim televizijskim i internet portalima govori o našoj koleginici i njenom radu“, rekao je Vučelić.

Kako pomiriti ljudsku odgovornost i urednički zadatak

Ne sluteći šta bi i zbog čega moglo da je snađe, Jelena Popadić Sumić je autorskom tekstu za „Vreme“ pod nazivom Oprostite, deco, i mi se stidimo, krajem aprila napisala:

“Naš rad u poslednje vreme deli sudbinu mnogih redakcija i emisija – praktično je blokiran i pre nego što su nas studenti fizički sprečili da uđemo na posao. I pre toga u emisije nisu dolazili mnogi koje urednici zovu, u ovom momentu dugogodišnji saradnici-glumci otkazuju saradnju, a mi koji tu radimo sve smo češće izloženi sažaljenju ili pak podsmehu što radimo u RTS-u.

Ogroman deo nas je ponosan što je deo kolektiva među kojima su kolege koje bi svaka televizija poželela i mnogo nas se pita šta raditi u momentu kada kriterijum izbora saradnika ne leži u kvalitetu nego u tome ko uopšte hoće da sarađuje sa RTS-om”.

Upitala se tada kako da odgovoran čovek pronađe pomirenje između građanske, ljudske odgovornosti i svog uredničkog zadatka, te kako učestvovati u „pridobijanju“ dece da sutradan budu verni gledaoci u momentu kada, sa istog tog ekrana, glumce koji igraju njihove voljene junake nazivaju pripadnicima „Hamasa“, dok njihovu braću i sestre, komšije i rođake najpre nazovu “ruljom”, a potom ih stavljaju u istu rečenicu sa “nacistima”?

Roditelji i škole otkazuju učešće

“Postavljam pitanje delu kolektiva: drage kolege, da li ste spremni da prihvatite svoju odgovornost što deca neće učestvovati u NTC kvizu i što ostala deca neće gledati isti taj kviz”, pisala je Jelena Popadić Sumić.

Upitala je rukoviodstvo Javnog servisa da li su svesni da je upravo njihova odgovornost što učiteljice, direktori škola ili roditelji šalju mejlove u kojima otkazuju svoje učešće, jer ne žele da se deca pojavljuju u programu RTS-a u ovom trenutku.

„Nadamo se novoj prijavi kada RTS bude bio javni servis, on to sada nije“, piše u porukama. Ili: „Sa žaljenjem vas obaveštavamo da su neki od roditelja povukli saglasnost da deca učestvuju u programu RTS-a“. Ili: „Odlukom kolektiva škole ne pristajemo da deca budu primorana da ulaze kroz pacovske prolaze i povlačimo svoju prijavu.“

Poštovana deco, oprostite

“Dragi naši gledaoci, maštolovci, brzopotezni rešavaoci rebusa, dobri naši drugarići, poštovana deco, vama verovatno ništa nije jasno.

Ako bi Gospodin Dž postavio pitanje: šta povezuje otkazivanje emisija za decu i Dnevnik u 19:30, niko iz ekipe ne bi mogao da odgovor u jednoj reči, kako to obično čine.

Ali sam sigurna da bi probali da vam objasne ovako: po zakonu naše države, u televiziji, neki ljudi imaju obavezu da uoče nešto što se dešava u društvu i prenesu to svima, a oni su u toku nekih važnih događaja izgleda zadremali. I nisu preneli ili su preneli nešto što su pretpostavili da se desilo. Ili im je neko rekao šta da kažu. To što su govorili nije bilo baš uvek tačno“, pisala je Jelena Popadić Sumić.

I završila rečenicom: “Poštovana deco, oprostite. Oprostite, ako možete…”

