Ilustracija

Hronika

30.септембар 2025. B. B.

Petoro ranjeno u kafiću u Višnjičkoj banji

Nepoznati napadači upali su u ugostiteljski lokal na Slanačkom putu i otvorili vatru. Iako je prvobitno navedeno da je jedna osoba podlegla povredama, MUP je demantovao te navode