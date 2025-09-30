Dečak kog su snimili dok se šiša rekao je da se „studenti bore za pravdu“ i to je objavljeno na RTS-u. Režim je uzvratio disciplinskim postupkom protiv urednice RTS-a

Protiv odgovorne urednice redakcije Dečjeg programa Radio-televizije Srbije (RTS) Jelene Popadić Sumić, zbog kampanje koju protiv nje vode tabloidi, unutar RTS-a pokrenut je disciplinski postupak.

Da je protiv nje pokrenut postupak javnost je saznala na skupu podrške Popadić Sumić koji su u utorak organizovali novinari RTS-a okupljeni u inicijativi Naš protest.

Ispred zgrade RTS-a okupili su se radnici Javnog servisa i poručili „da neće ćutati, jer je Jelena jedna od njih“, a Popadić Sumić su podržali svi sindikati RTS, preneo je N1.

Foto: FoNet Protest podrške Jeleni Popadić Sumić

Ona se nije obratila okupljenima, samo je pustila balon na kome je pisalo „Hvala“.

„Jelena potpisuje emisije koje ispunjavaju najviše standarde, tvorac je Plave ptice. Zbog svega toga, mi, Jelenine kolege, verujemo u posvećenost i pružamo joj podršku. Ovakav pritisak i medijski linč mora da se zaustavi“, poručeno je na protestu.

„Deca se interesuju šta nam se događa, interesuje ih šta su blokade, prtotesti, mi smo kao roditelji dužni da im objasnimo šta nam se dešava. Deca imaju pravo na svoje mišljenje, da ga mi odrasli čujemo i razumemo, imaju pravo da ne budu cenzurisana“, rekla je na protestu jedna od učesnica.

Foto: FoNet Protest podrške Jeleni Popadić Sumić

U poslednjoj emitovanoj epizodi emisije „Važne stvari“ na drugom programu RTS-а jedan dečak je prokomentarisao studentske proteste.

Insert iz te epizode prikazuje dečaka koji sedi u stolici za friziranje i priča kako su imali pauzu sa školom zbog blokada i protesta.

Voditelj je, potom, pitao dečaka „kakve su to blokade i protesti“, na šta je on odgovorio da se „studenti bore za pravdu, za našu budućnost“.

Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazili su protest zbog kampanje koju su protiv Jelene Popadić Sumić poveli tabloidi.