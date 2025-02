Studenti Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ krenuli su u šetnju iz Zrenjanina kako bi podržali studentski protest zakazan u Vršcu za 23. februar. Ovu akciju nazvali su „Operacija: Iz Banata iz inata“, prenosi Zrenjaninski.com.

Pre polaska, okupili su se na Trgu slobode gde su, zajedno sa ostalim građanima, petnaestominutnom tišinom odali poštu nastradalima na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u Novom Sadu, koja je postala simbol korupcije u Srbiji.

Nakon ćutanja, uz poruku „Pumpaj“, studenti su krenuli na put pevajući: „Mi pumpamo, celi dan i noć“.

Zrenjaninska omladina se još jednom ogradila od svih političkih stranaka i aktera, navodeći da protest u Vršcu organizuju studenti i stanovnici tog grada.

„Naša podrška ovom protestu zasnovana je isključivo na solidarnosti sa studentima i građanima koji izražavaju svoje stavove, a ne na povezivanju sa bilo kojom političkom partijom ili pojedincem“, stoji u saopštenju.

Prvog dana planiraju da prepešače 32,3 kilometra. Studenti će praviti pauze u Lazarevu i Sutjesci, u trajanju do 45 minuta, u zavisnosti od mogućnosti i vremena. U planu je da najkasnije do 22 sata stignu do Sečnja, gde će prespavati.

Drugog dana planiraju da prepešače 40,2 kilometra. Polazak iz Sečnja je u 7 sati ujutru, a u nastavku puta studenti će praviti pauze u Boki, Konaku, Hajdučici i Velikoj Gredi, u trajanju od 15 do 45 minuta. Planirani dolazak u Plandište je u 21.30 časova, a onda sledi spavanje.

Treći dan obuhvata rutu dugačku 20,2 kilometra. Polazak iz Plandišta je u 9 sati, sledi pauza u Margiti do 45 minuta, a predviđeni dolazak u Vršac je u 17 časova.

Izvor: Zrenjaninski.com