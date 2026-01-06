Od osude „prava jačeg” do poređenja sebe sa Miloševićem, Aleksandar Vučić globalnu krizu nakon zarobljavanja Nikolasa Madura tumači kroz prizmu stalne pretnje – po njega samog

Zarobljavanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura izazvalo je lavinu reakcija širom sveta. Brojni svetski lideri upozorili su da je tim potezom „otvorena Pandorina kutija” i da su izbrisane granice međunarodnog poretka.

U tom kontekstu, nastupio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se svakodnevno obraća narodu sa raznih televizija. Sticao se utisak da ga nešto tišti, kao da je Madurovu zlu kob projektovao na samog sebe.

Odmah nakon što su Sjedinjene Američke Države izvršile operaciju otmice Madura i njegove supruge, srpski predsednik je sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Poručio je da je „otvorena Pandorina kutija”, a u vezi sa polemikama o Grenlandu na koje je Donald Tramp bacio oko, rekao je da su Srbiji „mogli makar jedno izvinite da kažu za Kosovo i Metohiju”.

Poručio je Vučić i da u svetu dominira pravo sile, pravo jačeg, „ko je jači taj i tlači i to je jedini princip savremene politike koja danas u svetu postoji”.

Stalne pretnje

Centralna nit njegovih obraćanja može da se sumira jednom tezom: svetski poredak se raspao, međunarodno pravo više ne funkcioniše, slabiji moraju da se uzdaju samo u sopstvenu snagu, a sve to bi moglo da se obije njemu o glavu.

Uz izraz „pravo jačeg”, Vučić je kazao i kako Srbija planira da udvostruči vojnu moć i poveća ljudske resurse u vojsci u narednih godinu i po. Strategija koja, ako ništa drugo, vrlo jasno pokazuje da predsednik tumači globalnu politiku kroz prizmu stalne pretnje po naprednjački poredak.

„Po ovom što se dogodilo u Venecueli, jasno je da moramo da se uzdamo u sebe i u svoje kljuse. I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći, osim nas samih. Neće nas da napada Amerika i ne znam kakve velike sile. Naše je da budemo spremni. Dobro pripremljeni. Zato toliku hajku vode i protiv naše vojske i protiv mene”, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije vodi zemlju godinama tako što pokušava da balansira na više suprotstavljenih strana, samo da se nikome ne zameri. Sada, kada se zamerio gotovo svima, oseća se ugroženo.

Sokolovo poređenje s Miloševićem

Nekoliko dana nakon hapšenja Madura, predsednik Srbije ponovo se oglasio, ovoga puta vidno uznemirenim tonom. U tiradu je dodao i priče o protestima koji njega hoće da ruše sa vlasti.

„Bolje jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati. Sve ste uradili prošle godine da me oborite s vlasti. Sa mnogim drugim spoljnim faktorima. Milijarde evra su uložene. Niste uspeli. U mnogo čemu su oni pametniji, finiji, inteligentniji, šarmantniji bili. Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan, niti sam glup da vam verujem“, rekao je Vučić.

To da „on nije Milošević” može da se tumači da on zna za jadac i da neće dozvoliti da ga „oni bivši“, kada se uz pomoć stranih srbomrzaca ponovo dokopaju vlasti, izruče nekom međunarodnom sudu. Nije čudo da besomučno naoružava specijalne jedinice vojske i policije.

Postavlja se pitanje da li Vučić govoreći o svetu u kom vlada „pravo jačega”, zapravo primenjuje retoriku koja igra na strah, dizanje panike i neizvesnost, ili je sam rukovođen strahom i panikom. Simptomatično je koliko ga je pogodilo to što se dogodilo amigu Maduru koga su Amerikanci skembali u zatvor kao narko-dilera, velikom prijatelju njegove Srbije.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.