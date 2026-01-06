Aleksandar Vučić ispred table ispisane ekonomskim pokazateljima

Srbija u nemačkim medijima

05.januar 2026. Nemanja Rujević

Nemački list: Srpskoj privredi crno se piše

Masovno nezadovoljstvo građana, sankcije protiv NIS-a i krah spoljne politike u kojoj je Vučić hteo da bude dobar sa svim stranama sveta… To su razlozi ekonomskog posrtanja Srbije, piše Frankfurter algemajne cajtung

Informer

05.januar 2026. Bojan Bednar

Panika na Informeru zbog otmice Madura

„Neverovatna razbojnička, gusarska, kriminalna akcija“, uzbuđivao se Dragan J. Vučićević na svojoj TV Informer zbog otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Izrazio je bojazan da bi Amerikanci tako i Aleksandra Vučića mogli da ćape. Opleo je D. J. sada najstrašnije po Donaldu Trampu, a toliko se bio radovao kada je ovaj po drugi put ušao u Belu kuću