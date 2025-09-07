Potpuno pomračenje Meseca moći će u nedelju, 7. septembra, u celosti da se posmatra iz Srbije, a tu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje

U Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, oko 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56.

Taj fenomen moći će u Srbiji organizovano da se prati preko interneta zahvaljujući Astronomskoj opservatoriji Beograd. Posmatranje će biti organizovano sa Astronomske stanice Vidojevica, program će početi u 19.00, a prenos uživo će biti na Jutjub kanalu Astronomske opservatorije.

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“ organizovaće javno posmatranje sa Narodne opservatorije na Kalemegdanu, dok će posetioci u Kruševcu to moći da učine sa Bagdale zahvaljujući Astronomskom udruženju Eureka.

Organizatori su naveli da će se programi realizovati ukoliko vremenski uslovi to dozvole,uz napomenu sa se pomračenje Meseca prati golim okom tako teleskop nije neophodan.

Sve faze pomračenja moći će da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se videti iz Severne i Južne Amerike.

Izvor: FoNet