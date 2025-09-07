Ćacilend

07.septembar 2025. M. L. J.

Rođendansko iznenađenje u Ćacilendu

Student medicine Miloš Pavlović proslavio je rođendan u subotu, 6. septembra, u Pionirskom parku u Ćacilendu, a zamislio je i želju dok je duvao svećice