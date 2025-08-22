Na upit Dojče vele oglasila se konačno Evropska komisija o masovnim protestima, provali nasilja i policijskoj brutalnosti u Srbiji

Pažljivo posmatramo situaciju u Srbiji, saopštila je Evropska komisija na pitanje DW o situaciji u Srbiji, te da je njena pozicija je jasna.

„Moraju da se poštuju pravo na mirne demonstracije i sloboda okupljanja, a vlasti moraju da štite učesnike okupljanja od napada ili nasilja“, izjavio je portparol Komisije Gijom Mersije.

Umeđuvremenu je Nemačka vlada zatražila od srpske vlade objašnjenje u vezi sa napadima na demonstrante i novinare u kontekstu protesta.

„S obzirom da je Srbija kandidat za prijem u EU, ta zemlja „se obavezala da se pridržava principa pravne države“, rekao je jedan portparol Ministarstva spoljnih poslova u Berlinu.

Zamenik portparola nemačke vlade, Štefen Majer, izjavio je: „Vrlo pažljivo pratimo situaciju“.

On je odbacio optužbe da Nemačka zbog ekonomskih interesa ignoriše demokratske deficite Srbiji, i rekao da nema ni govora o „gledanju u stranu“. U pozadini tih optužbi je zajednički plan Srbije i EU da u Jadarskoj dolini na Zapadu Srbije kopaju litijum.

Vučiću ponestaje prostora za manevar

Svi ovi komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što su četiri uticajna zapadna medija, i to Amerike, Francuske i Nemačke, u ponedeljak, 18. avgusta, pisala o represiji Aleksanda Vučića. Većinu tekstova potpisuju urednički kolegijumi, što dodatno daje na važnosti tekstovima koji raskrinkavaju srpskog autokratu.

„Vučiću ponestaje prostora za manevar, nezadovoljstvo je kulminiralo.“

Ovako je urednički kolegijum američkog „Fajnenšel tajmsa“ komentarisao dešavanja u Srbiji. U istom danu, objavljen je i komentar redakcije francuskog „Monda“, u kom se situacija u Srbiji poredi sa događajima na u Kijevu 2013–2014, kada su huligani i policajci u civilu korišćeni da izazovu nasilje.

„Ovih dana srpski predsednik Aleksandar Vučić pokazuje pravo lice“, komentariše nemački javni servis ARD, dodajući da se demonstranti prebijaju i ponižavaju iako traže ono što bi u evropskoj zemlji trebalo da je normalno – vladavinu prava. CNN je preneo agencijsku vest da je „populistički lider Srbije obećao oštar odgovor demonstrantima nakon nereda“.