Nemačka je zabrinuta događajima u Srbiji i traži rasvetljavanje napada na demonstrante, rečeno je u Berlinu. Takođe se pozivaju „sve strane“ da se odreknu nasilja

Nemačka Vlada se prvi put zvanično oglasila o zaoštravanju situacije u Srbiji, nakon višemesečnih protesta.

„Pratimo trenutni razvoj događaja u Srbiji sa brigom. Svi ljudi načelno imaju pravo da mirnim putem traže svoja prava, da mirnim sredstvima ustanu za politička ubeđenja i da demonstriraju“, rekao je Jozef Hinterzeher, portparol Ministarstva spoljnih poslova.

To je rekao u sredu (20. avgust) na pitanje novinara na redovnoj velikoj konferenciji kojoj prisustvuju portparoli svih ministarstava, a novinari mogu da pitaju bilo šta na bilo koju temu.

Kako je dodao Hinterzeher – čitajući pripremljeni odgovor sa papira – vlasti u Srbiji moraju da obezbede pravo na slobodu okupljanja, posebno kao kandidat za EU.

Nemačka vlada, dodao je, „smatra da izveštaji o nasilnim napadima na demonstrante i novinare moraju biti bez ostatka rasvetljeni, a odgovorni za napade pozvani na odgovornost.“

Nema konkretnih razgovora

Kako je dodao, ključni zahtev protesta u Srbiji je onaj „za transparentnim institucijama koje rade u skladu sa vladavinom prava“, a to je i „uslov“ pristupanja EU.

Na dodatna pitanja novinara o tome da li su možda kancelar Fridrih Merc ili šef diplomatije Johan Vadeful o tome imali telefonske razgovore sa zvaničnicima u Beogradu, nijedan prisutni portparol nije rekao ništa konkretno – samo da se situacija prati.

„Naravno da smo u bilateralnim kontaktima sa srpskim vlastima na raznim nivoima, kroz Ministarstvo spoljnih poslova i ambasadu na licu mesta, i naravno da tematizujemo ova pitanja redovno“, dodao je Hinterzeher.

Ćutanje zbog jadarita?

Na pitanje da li zvanični Berlin „okreće glavu“ od dešavanja u Srbiji jer se nada srpskom litijumu, portparol Vlade Štefen Majer je rekao:

„Želim da jasno demantujem da na bilo koji način okrećemo glavu. Naprotiv, pomno pratimo situaciju u Srbiji. Sve strane moraju da poštuju osnovna prava, uključujući pravo na slobodu okupljanja. To podrazumeva odricanje od svakog nasilje prema političkim protivnicima ili institucijama.“

Inače, i vodeći nemački mediji ovih dana pojačano pišu o nasilnom odgovoru vlasti na proteste, ističući kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „pokazao pravo lice“, ali da i dalje uživa podršku EU i Nemačke.