„Vreme“ saznaje
Dva scenarija za N1: Gašenje ili tiho gušenje
Vučiću se žuri. Iako je najavio kraj N1 i Nove S do novembra, ubrzan je plan da se državnim novcem kupi kontrola nad ovim medijima, saznaje „Vreme“
Nemačka je zabrinuta događajima u Srbiji i traži rasvetljavanje napada na demonstrante, rečeno je u Berlinu. Takođe se pozivaju „sve strane“ da se odreknu nasilja
Nemačka Vlada se prvi put zvanično oglasila o zaoštravanju situacije u Srbiji, nakon višemesečnih protesta.
„Pratimo trenutni razvoj događaja u Srbiji sa brigom. Svi ljudi načelno imaju pravo da mirnim putem traže svoja prava, da mirnim sredstvima ustanu za politička ubeđenja i da demonstriraju“, rekao je Jozef Hinterzeher, portparol Ministarstva spoljnih poslova.
To je rekao u sredu (20. avgust) na pitanje novinara na redovnoj velikoj konferenciji kojoj prisustvuju portparoli svih ministarstava, a novinari mogu da pitaju bilo šta na bilo koju temu.
Kako je dodao Hinterzeher – čitajući pripremljeni odgovor sa papira – vlasti u Srbiji moraju da obezbede pravo na slobodu okupljanja, posebno kao kandidat za EU.
Nemačka vlada, dodao je, „smatra da izveštaji o nasilnim napadima na demonstrante i novinare moraju biti bez ostatka rasvetljeni, a odgovorni za napade pozvani na odgovornost.“
Nema konkretnih razgovora
Kako je dodao, ključni zahtev protesta u Srbiji je onaj „za transparentnim institucijama koje rade u skladu sa vladavinom prava“, a to je i „uslov“ pristupanja EU.
Na dodatna pitanja novinara o tome da li su možda kancelar Fridrih Merc ili šef diplomatije Johan Vadeful o tome imali telefonske razgovore sa zvaničnicima u Beogradu, nijedan prisutni portparol nije rekao ništa konkretno – samo da se situacija prati.
„Naravno da smo u bilateralnim kontaktima sa srpskim vlastima na raznim nivoima, kroz Ministarstvo spoljnih poslova i ambasadu na licu mesta, i naravno da tematizujemo ova pitanja redovno“, dodao je Hinterzeher.
Ćutanje zbog jadarita?
Na pitanje da li zvanični Berlin „okreće glavu“ od dešavanja u Srbiji jer se nada srpskom litijumu, portparol Vlade Štefen Majer je rekao:
„Želim da jasno demantujem da na bilo koji način okrećemo glavu. Naprotiv, pomno pratimo situaciju u Srbiji. Sve strane moraju da poštuju osnovna prava, uključujući pravo na slobodu okupljanja. To podrazumeva odricanje od svakog nasilje prema političkim protivnicima ili institucijama.“
Inače, i vodeći nemački mediji ovih dana pojačano pišu o nasilnom odgovoru vlasti na proteste, ističući kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „pokazao pravo lice“, ali da i dalje uživa podršku EU i Nemačke.
Vladajuća koalicija u RS odlučila je da se referendum o presudi Suda BiH i odluci CIK-a kojom je Miloradu Dodiku oduzet mandat predsednika održi 18. ili 25. oktobra. Konačan datum biće potvrđen u parlamentu
Nepoznati muškarac pokušao je da zapali cvećaru „Imela” u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Vlasnik Jovan Nenadić tvrdi da je meta napada jer učestvuje u protestima i pruža podršku studentima
Princ Filip Karađorđević postavio je prilikom porodičnog pomena kralju Petru Prvom Karađorđeviću u Kraljevoj crkvi na Oplencu naprednjačku delegaciju na njeno mesto. Jer mora da se zna ko je prvi, a ko poslednji
Predsednik Vučić kaže da neće biti vanrednog stanja. On verovatno glumi „stabilnost“, no ako mu se prohte, lako će naći „razloge“ da vanredno stanje ipak proglasi
