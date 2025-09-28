Ekološki ustanak javno je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da odmah raspiše izbore

Pošto su studenti u blokadi još početkom maja tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje ih za 2026, sada ih Ekološki ustanak traži odmah.

„Građani Srbije zaslužuju da slobodno odluče ko će voditi zemlju i kako će se rešavati ključni problemi – od ekoloških, preko ekonomskih, do socijalnih i političkih. Svako dalje odlaganje izbora nije samo odlaganje demokratskog procesa, već i potvrda vašeg straha od odgovornosti i volje naroda”, navodi se u saopštenju.

Ako ste sigurni da imate podršku naroda, raspišite izbore. Ako ne, vreme je da dozvolite građanima da sami odluče, bez daljih manipulacija i pritisaka, poručuju iz Ekološkog ustanka.

Ekološki ustanak, kako se dodaje, „neće ćutati dok se institucije zloupotrebljavaju, a demokratija guši”.

„Zato zahtevamo: izbori odmah, kako bi narod mogao da iskaže svoju volju i odluči o svojoj buduċnosti”.

Izvor: FoNet