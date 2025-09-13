Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je nagovestio kada bi mogli da budu održani izbori. Ovog puta pominje dva potencijalna datuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da postoje dva moguća termina za prevremne izbore – u aprilu ili decembru sledeće godine, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar.

Vučić je na TV Informer rekao da je svakom ko politički razmišlja i svima koji imaju „tri grama mozga“ jasno da postoje dva moguća termina za prevremne izbori, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar.

„Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu velike filozofije, da ljudi tada vide kakve su im plate i penzije, da sami ocene“, kazao je Vučić.

Vučuć: Borba protiv protivnika bez lica

Upitan o tome ko su mu protivnici, Vučić je naveo da se ne bori protiv nepozantog protivnika, već protiv protivnika bez lica, plana, programa i ideje i poručio da će izbori biti njihov konačni poraz.

„To je trik u sprovđenju ‘obojene revolucije’ – krijte lice“, ocenio je Vučić i dodao da će se ‘obojena revolucija’ konačno završiti na izborima.

Prema njegovim rečima, kraj je blizu i jasno je da će pobediti i da će njegovi protivnici biti toliko ubedljivo poraženi na izborima da više nikog neće moći da lažu da su pobedili.

On je istakao da je 25 odsto građana koji su ranije „žestoko“ podržavali demonstrante, sada protiv njih.

Govorio je predsednik i o zvučnom topu i protestu 15. marta u Beogradu i ponovoi da ga nije bilo, da niko u to ne veruje i da i „oni znaju da lažu“.

Izvor: FoNet