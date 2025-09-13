Skupovi građana, studenata i vlasti

13.септембар 2025. K. S.

Vikend u Srbiji: Protesti i kontraprotesti

U subotu (13. septembar) u brojnim mestima u Srbiji biće održani skupovi protiv blokada, ali i protesti građana protiv tih kontrablokada i niz drugih okupljanja. Protesti i u nedelju

Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave

13.септембар 2025. K. S.

Gde se održava državna svečanost 15. septembra?

Državna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave biće održana u Gadžinom Hanu u ponedeljak 15. septembra, najavljuje predsednik te opštine

Istraživanje o demokratiji

13.септембар 2025. K. S.

Urušavanje demokratije u svetu: Kako stoji Srbija?

Zapadne zemlje prednjače u pospešivanju ključnih elemenata demokratije, a na Balkanu je vidno uspešnija Slovenija, dok za njom zaostaju Hrvatska i Crna Gora, a još slabije su Srbija i ostale zemlje regiona

Kosovski premijer Aljbin Kurti

KiM

12.септембар 2025. B. B.

SAD obustavljaju strateški dijalog sa Prištinom

Kao razlog navedena je zabrinutost SAD zbog postupaka privremene prištinske vlade koji su „povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući sposobnost SAD da produktivno rade na zajedničkim prioritetima“