Sve je više kokaina na ulicama Evrope, upozorava nemačka policija. Istovremeno, zbog talibana, sve je manje opijuma i heroina iz Avganistana. Ali tu je zato pravo more sintetičkih droga, piše Dojče vele.

Načelnik nemačkog Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) Holger Minh u razgovoru s nemačkim novinarima koristi reč „poplava“ kada govori o kokainu u Evropi i naročito u Nemačkoj.

„Do toga je došlo zbog zasićenosti tržišta u Severnoj Americi i veće usmerenosti na Evropu. Kokain se u Nemačkoj vrlo brzo širi.“

Isto tako, nemačkoj policiji je poznato da narko-bosovi Južne Amerike ne samo da raspolažu ogromnim novcem za „podmazivanje“ distribucije, a isto tako znaju i da je glavni kanal šverca sve više onaj zaobilazni put, pre svega preko Afrike.

Nemačka policija ujedno uočava i promenu na tržištu heroina. Zbog talibana koji u Avganistanu, u skladu sa šerijatskim pravom, izriču stroge kazne uzgajivačima opijuma, došlo je do nestašice na tržištu, a time je i povećana opasnost da će zavisnik da kupi heroin pomešan sa sintetičkim opijatima, što je izuzetno opasno.

Pilula košta kao jedno pivo

Poplava kokaina odražava se i na cenu te droge „na ulici“: do sada se znalo da, ako gram košta manje od 50 evra, onda je pomešan sa nekakvim obično bezopasnim belim prahom – a da „čist“ mora da se plati i do 90 evra. Ali sada je sve to mnogo manje jasno, jer dileri nude „akcije“ kako bi privukli kupce. Neki čak nude i dostavu kući, kao Hrvat Stipe R. o kojem je DW već izveštavao.

Glavna konkurencija kokainu su sintetički narkotici.

„Kamen“ kreka na ulici košta skoro kao pivo u kafani – oko pet evra. A tu je i pravo more drugih sintetičkih droga koje koštaju i manje za jednu pilulu.

Policija je evidentirala i kriminalna dela vezana uz narkotike: kod kokaina beleže rast od nekih pet odsto u odnosu na prošlu godinu, a kod sintetičkih droga i mnogo više, jer se one i proizvode u ilegalnim laboratorijama u samoj Evropi.

Izvor: Dojče vele (DW)