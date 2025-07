Pošto se predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sastala u sredu (23. jul) sa direktorkom ODIHR-a Marijom Telalian, srpski parlament izdao je saopštenje u kojem se, između ostalog, navodi da se Telalian zahvalila Brnabić „na ličnom angažovanju u podsticanju političkog dijaloga“.

Međutim, ODIHR je dan kasnije izdao sopstveno saopštenje, koje nije ni približno pohvalno prema predsednici Skupštine kako je to tvrdio srpski parlament.

„Aktivno i angažovano civilno društvo važno je za svaku zdravu demokratiju i zaslužuje podršku i priznanje. Podstičemo vlasti da poštuju obaveze OEBS-a koje dele sve države članice, posebno u zaštiti slobode izražavanja i mirnog okupljanja“, izjavila je Telalian, a navodi se na zvaničnoj internet stranici osce.org.

U jučerašnjem saopštenju iz Narodne skupštine navodi se da je „direktorka Taelalian sastanak ocenila kao veoma značajan, naročito u kontekstu intenzivnog rada na implementaciji preporuka ODIHR, što, kako je istakla, doprinosi unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija“.

„Direktorka Telalian zahvalila je predsednici Brnabić na ličnom angažovanju u podsticanju političkog dijaloga i istakla da je za demokratski proces neophodna saradnja svih aktera — vlasti, opozicije i civilnog sektora. Ponovila je da ODIHR ostaje partner Srbiji, pružajući podršku ne samo u oblasti izbornih procesa već i u jačanju demokratskih institucija u širem smislu“, navodi se.

Međutim, u današnjem saopštenju ODIHR-a piše:

„Tokom sastanaka sa gospođom Brnabić i drugima, direktorka ODIHR-a je istakla da javno poverenje u tekuće izborne reforme ne zavisi samo od tehničkih poboljšanja, već i od institucionalne nezavisnosti, političke ravnoteže i inkluzivne reprezentacije, uključujući opoziciju i civilno društvo. Izborne reforme su uvek deo širih napora za jačanje poverenja javnosti u demokratske institucije i vladavinu prava“.

Political will is key both to enabling civil society to work freely and advancing electoral reforms in 🇷🇸#Serbia. Read our full statement here ▶️ https://t.co/az6le9B6Oq

— OSCE/ODIHR (@osce_odihr) July 24, 2025