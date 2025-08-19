Nova blokada

19.avgust 2025. I.M.

Završena blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu počela je jutros, nakon što su studenti i građani zauzeli sve ulaze, zahtevajući puštanje na slobodu svojih kolega i prijatelja za koje tvrde da su pritvoreni bez dokaza

Eskalacija protesta u Beogradu: Sukobi demonstranata, policije i batinaša

Protesti u Srbiji

19.avgust 2025. Tijana Stanić

Priče sa protesta: „Osećam se kao da sam u getu“

Beograd poslednjih dana izgleda kao opsadna zona. Naši sagovornici pričaju o jurnjavama kroz dim, pomoći nepoznatih ljudi, trenucima kada strah nadvlada razum, ali i neočekivanim momentima ljudskosti sa druge strane. Prenosimo njihove priče, a donosimo i reporterski pogled iz samog centra zbivanja