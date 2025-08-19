Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da će komandir JZO Marko Kričak raditi svoj posao dok ne bude dokaza o tome da je prekoračio ovlašćenja

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je večeras da do sada nije dobio nalaz Sektora unutrašnje kontrole ili nekog drugog državnog organa koji je za to nadležan, koji može da potvrdi navode da je komandir Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marko Kričak prekoračio ovlašćenja.

„Dok se to ne bude desilo, svako neka radi svoj posao. I Marko Kričak i njegova jedinica i svi drugi pripadnici policije“, rekao je Vasiljević, komentarišući navode o dešavanjima prilikom privođenja studentkinje Nikoline Sinđelić i još pet osoba u noći između 14. i 15. avgusta tokom protesta u centru Beograda.

On je Radio-televiziji Srbije rekao da kao direktor policije insistira da se sankcioniše svako ponašanje koje nije po zakonu i da tu nema izuzetaka.

„Svako ima obavezu da opravda sredstvo koje je upotrebio, ako ga je upotrebio. Ako ga ne opravda, on je već odgovoran zato što je upotrebio sredstvo, a to nije pokrio odgovarajućim propisima i ne može opravdati njegovu upotrebu pred bilo kojim drugim državnim organom“, kazao je Vasiljević.

On je naveo i podatke policije, prema kojima su u prethodnih devet meseci u Srebiji održana 23.373 neprijavljena javna okupljanja, a na više od 12.000 lokacija bio je blokiran saobraćaj.