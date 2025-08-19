Nakon što je svedočila o nasilju komandanta JZO Marka Krička, Nikolina Sinđelić postala je meta napada i pritisaka. Ona je sa protesta na Mostarskoj petlji poručila da će u svojoj borbi istrajati do kraja

„Danas sam ovde mnogo više zbog drugih nego zbog sebe. Smatram da bi bilo nefer sa moje strane da se ne pojavim na ovako veličanstvenom skupu. Zaista, želim da se zahvalim svakoj osobi što je uz mene jer je mnogo teško psihički ovo podneti i mnogo mi znači što ste svi tu“, poručila je studenkinja Fakulteta političkih nauka Nikolina Sinđelić sa protesta na Mostarskoj petlji pod nazivom „Sve smo mi Nikolina“.

„To mi mnogo pomaže u ovoj borbi, baš zbog toga ću da idem do samog kraja, bukvalno po svaku cenu“, dodala je studentkinja.

„Sve smo mi Nikolina“

Protest se održava upravo u znak podrške ovoj studentkinji, koja je nadavno svedočila o tome da joj je komandant JZO Marko Kričak lupao glavu o zid, nazivao je kurvom i pretio silovanjem.

Posle njenog svedočenja, Nikolina se našla na meti režimskih tabloida, ali i nekadašnje državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović koja je na mrežama neovlašćeno delila njene intimne fotografije. Sinđelić je najavila da će podneti krivičnu prijavu protiv Dijane Hrkalović, kao i protiv Marka Krička

Šta je još poručila Nikolina pogledajte u videu u nastavku: