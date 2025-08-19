Marko Marjanović

Pritvoreni tviteraš

19.avgust 2025. T. S.

Tviteraš Marko Marjanović pušten iz pritvora

Tviteraš Marko Marjanović, poznatiji kao Kristal Met Dejmon, pušten je iz pritvora. Njegov advokat prethodno je rekao da mu je u pritvoru uskraćeno pravo na lekarsku pomoć uprkos povredama glave koje je zadobio tokom intervencije policije

Blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

19.avgust 2025. I.M.

Privođenje poslanika Jovovića: „Ruke su vam krvave!“

Čitav kordon Žandarmerije priveo je u Novom Sadu pokrajinskog poslanika PSG-a Radivoja Jovovića i strpao u policijsku maricu. Sve se odigralo pred građanima koji prostestuju ispred zgrade suda. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati

Farbanje građanskih protesta

19.avgust 2025. A.I.

Brnabić: Počela „treća faza obojene revolucije“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić svakog dana pronalazi nove dokaze da je u Srbiji na delu rušilačka „obojena revolucija“. Ceo repertoar počeo je da zvuči prilično sumanuto