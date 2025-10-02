Sedmog oktobra počinje Drugo redovno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije. Na dnevnom redu naći će se i dopuna zakona o specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, kao i zakon o legalizaciji objekta. Šta kaže opozicija

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u utorak (7. oktobar) u 10 časova.

Na dnevnom redu biće 47 tačaka, a među njima će se naći i dopunama Zakona u vezi sa specijalizovanom izložbom EXPO 2027. Raspravljaće se i o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, te o zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti.

Ekološki ustanak: Nećemo učestvovati u radu Skupštine

Poslanik i predsednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta za „Vreme“ kaže da će se nakratko pojaviti na početku sednice i tražiti da vladajuća većina raspiše vanredne parlamentarne izbore.

„Nećemo učestvovati u radu, samo ćemo se nakratko oglasiti. Besmisleno je učestvovati u nečemu što ne postoji. Dakle, Skupština i svi zakoni koje su do sada doneli i koje planiraju da donesu i koji treba da se odnose na neki život građana Srbije neće se rešavati u Skupštini. Skupština je na ulici i neka raspiše izbore“, pojasnio je Jovanović.

A Ekološki ustanak će nastaviti da radi na terenu.

ZLF: Pozivamo na koordinaciju delovanja svih antirežimskih snaga

Radomir Lazović, poslanik i kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) za „Vreme“ pak kaže da „uvek i na svakom mestu treba vršiti pritisak na kriminalni režim“.

„I na protestima, na ulici, gde svi naši članovi mesecima učestvuju u svim blokadama i na svim mestima otpora režimu, i kroz pravne procese, gde naš pravni tim pomaže velikom broju ljudi koji trpe represiju, a i u Skupštini“, naglasio je Lazović.

On na planiranoj sednici očekuje „nastavak zaduživanja“.

„Očekuje se oko pola milijarde evra novih dugova, zatim dva zakona vezana za EXPO, katastrofalan plan za legalizaciju objekata koji će poslužiti Vučiću pre svega da ozakoni divlju gradnju svojih kriminalnih investitora, a zatim i da obezbedi priliv novca od građana jer je ekonomska situacija sve lošija“, objasnio je Lazović.

A ZLF neće dozvoliti da štetne zakonske promene, koje SNS predlaže, prođu bez borbe.

„Koristićemo skupštinsku govornicu da ljudima objasnimo šta su sve problemi sa kojima će se obični građani susresti ako se ti zakoni usvoje i koje sve štete će naše društvo imati, ali i da pozivamo na nastavak otprora i proteste“, kaže Lazović.

ZLF je otovren za sve dogovore o usaglašavanju akcija svih onih koji su protiv ovog režima, te pozivaju na koordinaciju delovanja svih antirežimskih snaga.

„Dok god je SNS na vlasti ne možemo očekivati ništa pozitivno, samo produbljivanje krize. Rešenje su izbori koje zajedno sa studentima i građanima tražimo“, zaključio je Lazović.

DS: Nećemo učestvovati u radu skupštine

Predsednik Demokratske stranke (DS) i narodni poslanik Srđan Milivojević za „Vreme” podseća da je Demokratska stranka donela još u januaru odluku da više ne učestvuje u sednicama Narodne skupštine.

„Tu se nije ništa promenilo, nećemo učestvovati u tom prividu parlamentarizma jer nemoguće je da razgovaramo sa ljudima čije su rukue krvave“, ukazuje Milivojević.

„To je bespredmetno“, nastavio je, „da se mi pravimo da je sve u Srbiji normalno i da su EXPO i legalizacija najveći problem. Mi imamo preko puta sebe organizovanu kriminalnu grupu, a sa mafijom se niti pregovara niti razgovara“.

