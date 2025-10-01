Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije zakazana je za 7. oktobar, a na dnevnom redu bi trebalo da bude 47 tačaka

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je prvu sednicu redovnog zasedanja parlamenta za 7. oktobar, a za dnevni red predloženo je 47 tačaka.

Među njima su i izmene i dopune specijalnog zakona o Ekspu i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, nazvanog „Svoj na svome“.

O čemu će se još raspravljati?

Za tu sednicu su predložene i rasprave o predlozima zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o izmenama Zakona o državnom premeru i katastru.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.

Poslanici bi trebalo da razmotre i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Na dnevnom redu su predlozi zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, kreditnih aranžmana, kao i o izboru članova Saveta Agencije za energetiku.

Predloženo je i razrešenje članova Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i odluke o izboru članova i zamenika članova u parlamentarnim odborima.

Izvor: FoNet

