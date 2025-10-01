Lokalni izbori

01.октобар 2025. Bojan Bednar

Ujedinjeni protiv režima u Negotinu i Mionici

Sagovornici „Vremena“ ističu da bi protivnici režima na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu i Mionici trebalo da se ujedine u što veću koaliciju. U slučaju da izbori budu pokradeni, a sva je prilika da će tako biti, ne treba polagati nade u institucije