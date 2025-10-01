Vremenske nepogode
Jaka kiša i sneg: Hitno upozorenje na vremenske neprilike
„U četvrtak i petak obilna kiša, a na planinama jak sneg. Budite na oprezu i pratite instrukcije nadležnih organa”, tekst je koji je prosleđen građanima putem SMS poruke
Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije zakazana je za 7. oktobar, a na dnevnom redu bi trebalo da bude 47 tačaka
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je prvu sednicu redovnog zasedanja parlamenta za 7. oktobar, a za dnevni red predloženo je 47 tačaka.
Među njima su i izmene i dopune specijalnog zakona o Ekspu i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, nazvanog „Svoj na svome“.
O čemu će se još raspravljati?
Za tu sednicu su predložene i rasprave o predlozima zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o izmenama Zakona o državnom premeru i katastru.
Na dnevnom redu je i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.
Poslanici bi trebalo da razmotre i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.
Na dnevnom redu su predlozi zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, kreditnih aranžmana, kao i o izboru članova Saveta Agencije za energetiku.
Predloženo je i razrešenje članova Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i odluke o izboru članova i zamenika članova u parlamentarnim odborima.
Izvor: FoNet
