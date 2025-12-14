Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“. Bihali za „Vreme“ sada priča o tom snimku i tome šta je navodno radio 15. marta tokom velikog protesta

„Ovde radiš kako ti kažu. I nad popom postoji pop“, priča ekstremni desničar i politički aktivista Pavle Bihali na audio-snimku koji je ovih dana stotinama hiljada puta preslušan na društvenim mrežama.

Bihali, osnivač kontroverzne organizacije Levijatan, u razgovoru ispoveda sagovorniku kako je samo „ker“ koji radi šta mu se kaže, insinuirajući da za potrebe režima okuplja ekipu protiv studentskih protesta i osniva lažne opozicione stranke.

Bihali očito razgovara sa „momcima“ iz Bosne i Hercegovine koji su mu otkazali poslušnost i ubeđuje ih da ostanu uz njega, da ne žure i ne očekuju da se „opare“ začas.

Bihali se naknadno javio novinaru „Vremena“ navodeći da su izjave iz snimka autentične, ali „iseckane“ iz niza razgovora koji su vođeni tokom dužeg vremenskog perioda.

Luka Bojović sa kačketom

„Ne postoji mangup koji može sa državom“, priča Bihali u telefonskom razgovoru koji je snimljen i objavljen. „Ako jedan Luka Bojović pravi dogovor sa državom i spusti glavu, šta ja treba da radim? Kurac na biciklu, šta ja da radim? Pa da me zatvore na 40 godina.“

Bihali insinuira da i Luka Bojović „spusti glavu, stavi kačket i ide na protest“.

U razgovoru za „Vreme“, Bihali kaže da nema potrebe da se pravda Luki Bojoviću zbog te izjave jer su prijatelji 30 godina. „Kad sam rekao da je sagao glavu, to je u smislu da gleda svoja posla. Boli ga dupe šta ko kaže.“

„On to radi u interesu Srbije, da svako izađe na ulicu i brani ono što je srpsko, zdravo i ispravno. A ne da se gomila narkomana šeta i blokira ulice“, dodaje još Bihali.

U snimanim razgovorima kaže: „Ja sam pas, ker. Ker, brate. Mene nije sramota to da kažem, ja sam ker. Zato što sam radio stvari u životu pa sam ucenjen da budem ker. Mogu da bude ili ker ili na robiji“, kaže Bihali.

To pak objašnjava time da je od 2017. i svog hapšenja „ni za šta“, za koje optužuje bivšeg ministra Nebojše Stefanovića, bio ucenjivan „od strane određenih struktura koje, Bogu hvala, više nisu deo ni MUP-a ni drugih bezbednosnih službi“.

„Nisam još bio iskusan. Ali, ima stvari koje sam uradio. Svako ima stvari koje je uradio – sad da li su za 20 ili 40 godina robije… a mogu da ti izmisle da ih imaju, kao u mom slučaju.“

Navodi da je, zbog organizacije Levijatan, morao da ima kontakte sa ljudima iz sistema. „Nismo se mi bavili prodajom oružja i droge nego, na melo ekstremniji način, spašavanjem onih koji nemaju izlaz. Kako to da radiš da ne obavestiš MUP ili da podneseš krivičnu prijavu. Dati su mi ljudi kao kontakt za koje se pokazalo da su izdajnici.“

Bihali tvrdi da su u pitanju ljudi za koje je i predsednik Aleksandar Vučić rekao da više nisu deo sistema, pominjući jedino konkretno bivšeg šefa Specijalne antiterorističke jedinice Spasoja Vulevića. Inače policajca bez mrlje u karijeri, čija je smena deo upodobljavanja MUP-a.

Šta je radio 15. marta?

„Da ti ne pričam šta ja radim i šta sam radio petnaestog ceo dan“, kaže pak Bihali u snimanom razgovoru, po svemu sudeći misleći na 15. mart ove godine, kad je u Beogradu održan najveći protest ikada, a šatorski kamp u Pionirskom parku vrveo od opasnih tipova pod zaštitom policije.

„Od sedam uveče četrnaestog do sutradan u deset uveče. Kao pas“, priča Bihali. „Najobičniji ker. Ali to mi je što mi je, nema tu levo i desno. Ne postoji organizacija, navijačka grupa, partija, ništa u Srbiji ne postoji da nema nekog iznad.“

O tome kaže da je na dan velikog protesta, koji naziva pristojnim i dostojanstvenim, znao za navodne ubačene elemente koji su planirali nerede koje bi onda pripisali Aleksandru Vučiću.

„Imao sam grupe ljudi po gradu koje su kontrolisale da ne dođe do nekog nemira. Sedimo i gledamo pa okrenemo policiju ako treba, nadgledamo ljude. To možeš i ti da radiš“, kaže nam Bihali.

U Ćacilendu je, kaže, bio jednom u životu, ali ne tog 15. marta.

Mozda niste videli – Paja Levijatan priznaje da su on i Miša Vacić ucenjeni.

Veli ako jedan Luka Bojović spusti glavu pred državom. Haha LEPOE ! pic.twitter.com/6YoRaByOoH — KO JE UBIO Manekenku za 6XL (@saranoviceva) December 13, 2025

Papić i iznad Papića

U snimku Bihali pominje kontroverznog biznismena Aleksandra Papića kod kojeg su mu „spakovane sve pare“. Rekao je da „čeka ovog“ da „izađe napolje“ pa da vidi šta dalje treba da se radi.

Papić, ranije veoma blizak Nebojši Stefanoviću, bio je u kućnom pritvoru osumnjičen da je učestvovao u izvlačenju trinaest miliona evra iz Elektroprivrede Srbije.

„Imamo neke zajedničke poslovne interese koji nemaju veze sa politikom. Nije mi Papić šef. Njega su namestile iste strukture o kojima sam govorio. A Papić je jedan od najodanijih ljudi vrhu SNS-a“, tvrdi Bihali sada za „Vreme“

Bihali je u javnost dospeo kao prvi čovek Levijatana, organizacije opasnih momaka koji se zalažu za prava životinja. Stekao je izvesnu popularnost sugerišući da je spreman da „pokaže“ onima koji maltretiraju životinje.

Bihali je potom ušao u politiku, pojavljujući se na više izbora u „koaliciji“ sa raznim desničarima, poput kontroverzne lekarke Jovane Stojković. Pre godinu dana najavio je osnivanje Partije srpskih nacionalista sa poznatim desničarima sličnog profila, Mišom Vacićem i Goranom Davidovićem.

„Ja radim sve kako mi se kaže. A ljudi misle da sam bitan. Ja sam kurac na bicikli“, ponavlja Bihali, dodajući da će isto reći i „Dejan i Miša Vacić“, pričajući tu i novoj partiji.

Iako ima svoj sajt, ova stranka još nije zvanično registrovana.

„To je deo koji je potpuno izvučen iz konteksta. Političku stranku pravim sa Mišom Vacićem – a svi znaju da je on blizak strukturama vlasti. Glupo je to negirati. Onda svako viče to je napravio Vučić, a ne, to smo napravili mi. Da nam je pravio Vučić, već bi bilo gotovo odavno“, dodaje Bihali u razgovoru sa novinarom.

U snimku objavljenom na mrežama dodaje: „Baš se mučim, burazeru. Ja nemam svoj život, nemam ništa. Sa telefonom sam 24 sata.“

A za „Vreme“ tvrdi: „Radim kao ker zaista, jer su to moji interesi, a ne interesi vladajuće stranke. E sad što se poklapaju… moj interes je preživljavanje, a njihov održavanje sistema. Da bih preživeo, moram da se prilagodim uslovima na ulici. Jer to radim, Levijatan recimo, moram da znam ulicu, ne mogu da hodam neupućen kao bambus.“

*ovaj tekst je detaljno prerađen 14.12.2025. u 11:32 kako bi obuhvatio izjave Pavla Bihalija