Kolektivno glasanje simpatizera Srpske liste

Na licu mesta

28.decembar 2025. Milica Srejić

Izbori na Kosovu: Srbi ipak gledaju ka Beogradu

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se danas. Kosovo nema formiranu Vladu gotovo godinu dana. Građani Severne Mitrovice išli su na kolektivno glasanje, ali nisu bili raspoloženi za ragovor sa medijima

Studenti u blokadi

28.decembar 2025. M. L. J.

Potpisi za izbore: Gde možete da podržite studente

Detaljan spisak lokacija objavili su studenti. Oni organizuju veliku akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, a tokom nedelje, 28. decembra, prikupljaju potpise. Podrška studentima znači podršku raspisivanju vanrednih izbora