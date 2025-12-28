Šatori se uklanjaju još od jutra, a ulaz je moguć samo uz akreditaciju za večerašnji program koji navodno počinje u 17 časova

Nekoliko kamiona, konstrukcija jednog šatora, belo platno razastrto po zemlji i istovar drvenih klupa – tako je u nedelju, 28. decembra ujutru, izgledala scena ispred Skupštine Srbije, na mestu s kog Ćacilend možda odlazi u istoriju.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počelo je uklanjanje belih šatora, a na njihovom mestu bi do kraja dana trebalo da nikne Božićno selo.

„Razgovarao sam s njima i obavestili su me da će sutra (28. decemba), kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, u večernjim satima krenuti u uklanjanje šatora ispred Doma Narodne skupštine. Biće sklonjene i ograde“, najavio je Vučić u subotu, 27. decembra.

Foto: Vreme/Katarina Stevanović Da li Ćacilend odlazi u istoriju?

Ko organizuje skup od 17 časova?

Ipak, nije se čekalo veče – ćacilendski neimari počeli su s uklanjanjem već ujutru. Ograda je i dalje tu, ali se iza nje ne može ni uz klasičnu novinarsku legitimaciju, kaže reporterki „Vremena“ čuvar s motorolom na ulazu u Ćacilend, sa strane Trga Nikole Pašića.

„Morate se akreditovati kod organizatora za večerašnji skup koji počinje u 17 časova“, odgovara stariji gospodin na ulazu u i dalje improvizovano šatorsko naselje.

Ko je organizator skupa, nije umeo da odgovori, dodavši da je lako naći informacije na internetu.

Prema njegovim rečima, u nedelju popodne na tom mestu više neće biti šatora – umesto njih biće postavljeno božićno selo, a oko 17 časova počeće program.

Skupu bi, kako navodi čuvar, trebalo da prisustvuje i predsednik Srbije.

Zvaničnih informacija o skupu i dalje nema.

Foto: Vreme/Katarina Stevanović Stižu i nove drvene klupe

Predsednik je dan ranije najavio da će na ovom mestu biti postavljeno novogodišnje selo, u kojem će građani moći da se zabave tokom praznika, dok bi Trg Nikole Pašića za saobraćaj trebalo da bude otvoren tek 2. ili 3. januara.