Policija
MUP objavio nove fotografije muškarca koji je izbo ženu
Policija je objavila još jednu fotografiju osumnjičenog za monstruozan napad na ženu u Beogradu
Šatori se uklanjaju još od jutra, a ulaz je moguć samo uz akreditaciju za večerašnji program koji navodno počinje u 17 časova
Nekoliko kamiona, konstrukcija jednog šatora, belo platno razastrto po zemlji i istovar drvenih klupa – tako je u nedelju, 28. decembra ujutru, izgledala scena ispred Skupštine Srbije, na mestu s kog Ćacilend možda odlazi u istoriju.
Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počelo je uklanjanje belih šatora, a na njihovom mestu bi do kraja dana trebalo da nikne Božićno selo.
„Razgovarao sam s njima i obavestili su me da će sutra (28. decemba), kao znak pažnje, dobre volje i zahvalnosti, u večernjim satima krenuti u uklanjanje šatora ispred Doma Narodne skupštine. Biće sklonjene i ograde“, najavio je Vučić u subotu, 27. decembra.
Ipak, nije se čekalo veče – ćacilendski neimari počeli su s uklanjanjem već ujutru. Ograda je i dalje tu, ali se iza nje ne može ni uz klasičnu novinarsku legitimaciju, kaže reporterki „Vremena“ čuvar s motorolom na ulazu u Ćacilend, sa strane Trga Nikole Pašića.
„Morate se akreditovati kod organizatora za večerašnji skup koji počinje u 17 časova“, odgovara stariji gospodin na ulazu u i dalje improvizovano šatorsko naselje.
Ko je organizator skupa, nije umeo da odgovori, dodavši da je lako naći informacije na internetu.
Prema njegovim rečima, u nedelju popodne na tom mestu više neće biti šatora – umesto njih biće postavljeno božićno selo, a oko 17 časova počeće program.
Skupu bi, kako navodi čuvar, trebalo da prisustvuje i predsednik Srbije.
Zvaničnih informacija o skupu i dalje nema.
Predsednik je dan ranije najavio da će na ovom mestu biti postavljeno novogodišnje selo, u kojem će građani moći da se zabave tokom praznika, dok bi Trg Nikole Pašića za saobraćaj trebalo da bude otvoren tek 2. ili 3. januara.
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Policija je objavila još jednu fotografiju osumnjičenog za monstruozan napad na ženu u Beogradu
Građani svih generacija stali su u redove ispred štandova u Beogradu, verujući da su studenti ponovo otvorili prostor slobode
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se danas. Kosovo nema formiranu Vladu gotovo godinu dana. Građani Severne Mitrovice išli su na kolektivno glasanje, ali nisu bili raspoloženi za ragovor sa medijima
Građani na više od 400 mesta mogu da potpišu podršku studentima. Šta ona znači i za šta će se ti potpisi koristiti?
Detaljan spisak lokacija objavili su studenti. Oni organizuju veliku akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, a tokom nedelje, 28. decembra, prikupljaju potpise. Podrška studentima znači podršku raspisivanju vanrednih izbora
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve