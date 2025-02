U ovoj našoj državi, pravnoj državi, kako mi je predsednik rekao, ja nisam mogao 7,5 godina da dokažem istinu i pravdu, ali verujem da ću sada, uz pomoć i uz pomoć Gospoda Boga, konačno ovaj sud doneti ispravnu odluku, rekao je Milovan Milivojević, otac radnika koji je poginuo u MB namenskoj 2017, i koji sve ove godine traži odgovornost za smrt svog sina, prenosi N1.

Veliki broj građana se okupio danas ispred Apelacionog suda u Kragujevcu kako bi podržao porodicu Milivojević koja godinama vodi sudski proces zbog pogibije sina u eksploziji fabrike MB namenska u Lučanima 2017. godine.

Suđenje u Apelacionom sudu u Kragujevcu za slučaj pogibije dvojice radnika 2017. u MB namenska u Lučanima odloženo je zbog štrajka advokatske komore Srbije.

To je potvrdilo sudsko veće koje je danas trebalo da otvori pretres vezano za ovaj slučaj, a po žalbi okrivljenih Tome Stojića i Vladimira Lončarevića.

Inače, pretresi u Apelacionim sudovima su jako retki, a prema nezvaničnim informacijama, oni su se žalili na to da Vladimir Lončarević u trenutku eksplozije nije bio direktor pogona za raketna goriva.

Podsetimo, Osnovni sud u Ivanjici osudio je ovu dvojicu rukovodilaca na po tri godine zatvora, onda su se oni žalili, Apelacioni sud je usvojio žalbu i vratio na ponovno suđenje.

Onda je Osnovni sud u Ivanjici njih ponovo osudio na po tri godine zatvora i usledila je ponovno žalba i po toj žalbi je danas ovde u Apelacionom sudu u Kragujevcu trebalo da se raspravlja.

„Skoro svi su protiv mene, celo mesto, sve kolege, cela fabrika“

Nekoliko dana pre ovog suđenja na društvenim mrežama širio se poziv ljudima da dođu i daju podršku Milovanu Milivojeviću i njegovoj porodici koji od 2017. godine, kada je njihov sin Milomir poginuo u eksploziji, pokušavaju da dođu do pravde.

„Želim da vam se zahvalim svima što ste danas došli da me podržite. Hvala vam. I u ovoj mojoj dosadašnjoj borbi koja traje sedam godina sam bio sam, samo sa svojom porodicom. I skoro svi su protiv mene, celo mesto, sve kolege, cela fabrika. Preživljavali smo Golgotu, ali nas je Bog sačuvao. Došli smo dokle smo došli, i nadam se, i verujem, uz podršku dobrih ljudi, studenata i svih vas da ću… Da ću uspeti u ovoj mojoj borbi, da izguram do kraja, da ću ono što sam se zakleo svom mrtvom sinu, da ga neću prodati, da ću… Kad ga nisam uspeo da sačuvam i da ga spasim, da ću se boriti do smrti dok budem mogo da hodam i boriću se“, rekao je on.

Milovan je kroz suze rekao da je bio prisutan kada je stradao njegov sin.

„U ovoj našoj državi, pravnoj državi, kako mi je predsednik rekao, ja nisam mogao 7,5 godina da dokažem istinu i pravdu, nažalost. Ali se sada nadam i verujem, uz vašu pomoć i uz pomoć Gospoda Boga, da će se konačno ovaj sud imati razumevanja i da će doneti pravednu odluku“, rekao je ovaj otac.

On je pozvao sve da dođu i pruže podršku 19. marta, u 11 časova, kada je zakazano novo ročište.

„To je jedina pomoć koju ja tražim, ništa mi drugo ne treba. Da sam imao ovakvu podršku, da sam imao sto ljudi, ja 101, ja bih davno ovu moju borbu završio… Dobro smo moja porodica i ja ostali zdravi, živi, čitavi… Zdravi nismo, ali dobro smo ostali. Još jednom da vam se zahvalim, da vas pozdravim, sve vas ljubim i hvala vam puno“, rekao je on.

Milovan Milivojević je još jednom pozvao okupljene da se ponovo pojave 19. marta u 11 sati kada je zakazan novi glavni pretres.

Na tom pretresu bi onda trebali da budu i advokati, zatim okrivljeni, odnosno optuženi, ali i porodice poginulih radnika.