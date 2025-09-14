„Nemamo odgovor na jedno vrlo važno pitanje kako će izgledati studentska lista i samim tim nemamo odgovore na pitanje kakve će biti odluke opozicije“, kaže Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenio je da je veoma teško da će se politika u punom obimu vratiti u institucije i da će se najveći deo politike i dalje voditi na ulicama, jednim delom zbog protesta koji traju i koji će trajati,

„Treba očekivati jesenje zasedanje Narodne skupštine. Međutim, najveći deo politike će se i dalje voditi na ulicama i jednim delom zbog protesta koji traju i koji će trajati, ali i zbog činjenice da će izbori možda biti na proleće ili krajem sledeće godine“, rekao je Klačar za RTS.

Dodao je da to znači da su izbori veoma blizu i da postoji veliki broj aktivnosti koje „jesu ili koje liče na predizborne aktivnosti“.

Ocenio je svi ovi skupovi imaju predizborni kontekst, što „nije izborna kampanja u formalnom smislu, ne postoje ni izborni akteri na takav način, ali suštinski ono što očekuje jeste da ćemo imati kontinuiran rad političkih organizacija, onih koji su etablirani, studenata“.

Poznato malo učesnika izbora

Klačar je ukazo da je trenutkno poznat veoma mali broj sigurnih učesnika izbora.

Naveo je da da su to su uglavnom etablirane stranke koje su u vlasti ili podržavaju vlast i manjinske stranke.

„Nemamo odgovor na jedno vrlo važno pitanje kako će izgledati studentska lista i samim tim nemamo odgovore na pitanje kakve će biti odluke opozicije. Mi u ovom momentu ne možemo da pretpostavimo kako će na izbore izaći etablirane opozicione stranke. Da li će dati podršku studentima, da li će nastupiti u nekoj drugoj koloni ili će izaći u nekim koalicijama“, naveo je Klačar.

Istakao je da je od kada su studenti tražili izbore bilo jasno da vladajuća stranka koja odlučuje o terminima ne želi da zatvori vrata za tu opciju.

„Izbora će biti, biće ih prevremenih, ali su brojni datumi i dalje suštinski otvoreni. I ako pogledamo aktivnosti vladajuće stranke, vidimo zapravo da oni žele da budu spremni za taj scenario. Meni se čini da su realniji termini za kraj sledeće godine nego proleće iz dva razloga“, smatra Klačar.

Prvi razlog je, ocenjuje, veća verovatnoća da se krajem sledeće godine izbori mogu održati u jednom relativno mirnijem i predvidljivijem okruženju nego što je to danas.

Drrugi razlog je što bi u tom slučaju vladajuća stranka iza sebe imala važne projekte kojima se bavi, s kojima bi mogla da izađe u kampanju i tu se prvenstveno misli na projekat Ekspo.

„Ali ono što jeste glavna poruka, čini mi se, vrata nisu zatvorena za izbore, imajući u vidu kako se brzo menjaju stvari, verovatno vladajuća stranka ne želi da isključi nijedan moment i želi da bude spremna za izbore u svakom momentu“, ocenio je Klačar.

On pretpostavlja da vladajuća stranka čeka period u kojem može malo bolje da predvidi šta će se dešavati za nekoliko nedelja ili nekoliko meseci.