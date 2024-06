Birališta u Beogradu i još 88 gradova i opština, gde se glasalo na lokalnim izborima, zvanično su zatvorena su u 20 časova. U toku je prebrojavanje glasova. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević da je ta partija pobedila u svim opštinama i gradovima, izuzev u četiri opštine. „Naša lista, osim u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, i opštini Tutin, je odnela pobedu u svim opština i gradovima. Sigurna pobeda“, rekao je on. Lazović je optužio predstavnike vlasti da su razbili glavu predstavniku opozicije u Zemunu

21:42

Klačar: Lista „Aleksandar Vučić“ osvojila 64 mandata u Beogradu, Manojlović 20, Biramo Beograd 15 mandata

Beograd sutra“ osvojila je 52,9 odsto u Beogradu, odnosno 64 mandata, izjavio je večeras izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) Bojan Klačar.

Lista „Dr Savo Manojlović – I ja sam Beograd – Kreni-promeni“ osvojila je 17 odsto, odnosno 20 mandata, a lista „Biramo Beograd“ osvojila je 12,5 odsto odnosno 15 mandata, rekao je Klačar za Radio-televiziju Srbije.

Lista „Mi snaga naroda, prof. dr Branimir Nestorović“ osvojila je 8,1 odsto, odnosno devet mandata, a Ruska stranka 1,3 odsto, odnosno dva mandata.

21:20

Vučević proglasio „čistu i ubedljivu pobedu“



Premijer Miloš Vučević proglasio je sigurnu pobedu u svim opštinama izborne liste Aleksandar Vučić – „Srbija sutra“ u najvećem broju gradova u Srbiji.

On je naveo da je vladajuća koalicija odnela pobede u svim opštinama, sem u Tutinu, Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži.

Naveo je da je izlaznost varirala, od najniže u Tutinu – 33 odsto, a najveća u Pećincima – više od 70 odsto.

Dodao je da je trend izlaznosti između 43 i 44 odsto, pa do 50 u nekim opštinama.

Najoštrije je osudio, kako je rekao, sve one koji su onemogućavali građane da glasaju.

Foto: Tanjug / Vladimir Porašić Lokalni izbori

21:05

Nestorović: Uspeh bi bio da imamo 10 do 15 odbornika

Doktor Branimir Nestorović ispred grupe građana „MI – snaga naroda“ rekao je da je pretpostavka da oni sada imaju 10 do 15 odbornika u Skupštini grada što je, kaže, veliki uspeh jer su „porasli i postali relevantni“.

„U Staroj Pazovi smo drugi ili treći, u Gornjem Milanovcu takođe“, rekao je Nestorović.

Dodao je da su ciljevi bili da pređu cenzus. Drugi cilj jete neprekidni rast i što više odbornika, a treći, koji je kaže ostvaren, je perspektiva razvoja pokreta.

Nestorović je rekao da nijedna televizija nije htela da pušta njihove spotove, te da nisu imali gotovo nikakvo pokriće u javnosti.

O Borislavu Antonijeviću, kandidatu za gradonačelnika Beograda ispred liste „MI – snaga naroda“,

Nestorović je rekao da će on dalje biti okosnica njihovog tima i da je on „renesansni čovek od koga ima šta da se čuje“.

„Nije nam cilj da sada osvojimo vlast“, zaključio je Nestorović.

20:55

CESID: Izlaznost do 19 časova u Beogradu 42,2, u Nišu 44,4, u Novom sadu 46,3 odsto

U Beogradu je do 19 časova glasalo 42,2 odsto birača, što je manje nego na izborima u decembru kada je izlaznost do 19 sati bila 54,1 odsto, saopštio je danas Cesid.

Prema procenama Cesida i Ipsosa, u Novom Sadu je, prema procenama, do 19 sati glasalo 46,3 odsto birača, dok je u decembru glasalo 54,7 odsto.

U Nišu je danas do 19 sati 44,4 odsto birača, a u decembru je do 19 sati glasalo 54,2 odsto birača.

Foto: Tanjug / Sava Radovanović Detalj sa današnjeg glasanja

20:51

Predsednik GIK-a: Bez problema na biralištima

Predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić izjavio je na konferenciji za novinare da su sva biračka mesta zatvorena u 20 sati i da nije bilo problema, sukoba ili turbulencija.

Kako je rekao, za sada nemaju informaciju o ukupnom odzivu, obično imaju te rezultate posle 22 sata, ali ne može precizno da kaže.

Lukić je ocenio da dugo nije video ovako mirne izbore.

20:40

Lazović: Da bismo pobedili, svi smo se nadali izlaznosti kao u decembru

Poslanik Zeleno-levog fronta zahvalio se građanima koji su glasali na izborima.

„Najveće poštovanje i zahvalnost dugujemo aktivstima koji su se trudili da naše poruke dođu do građana“, rekao je on.

„U ovom trentku je naša procena da je izlaznost u Beogradu negde oko 46 odsto, ukoliko uporedimo sa prethodnim samostalno održanim lokalnim izborima, održanim 2018. godine, kad je izlaznost bila 51 odsto, možemo reći da bojkot nije naišao na veliku podršku građana, ali jasno je da jeste značajno uticao na izborni rezultat. Jer, da bismo pobedili, svi smo nadali izlaznosti kao u decembru“, naveo je Lazović.

On navodi da je kampanja bojkota samo u Beogradu, a ne u drugim gradovima, izazvala ogromnu konfuziju kod birača.

„Što ćete verovatno videti po broju glasova za lažne liste. Protiv nas su kampanju vodila dva protivnka – SNS, od kojih smo navikli i dojučerašnje koalicione kolege. Klipovi koju su nam gurani u točkove bili bolni, teški, ali i tužni. Optuživali su nas da smo Vučićevi, Hilovi i ko zna čiji, odvraćali su ljude da učestvuju u kontroli izbora, podmetali su kontrolore koji su u poslednjem trenutku odustajali. Ovo nije ostavilo značajan trag na kontrolu i ja se zahvaljujem svim kontrolorima. Sve ovo je ostavilo traga na izlaznosti što će sigurno uticati na rezultat u Beogradu i drugim gradovima, ali ipak se nadamo pobedama u Nišu, Novom Sadu i u beogradskim opštinama. Smatram da će promena ipak krenuti danas, to je dobra vest“, naglasio je Lazović.

20:35

Manojlović: Neverovatno negativna kampanja

Nosilac liste „I ja sam Beograd – Kreni-promeni“ i kandidat za gradonačelnika Beograda Savo Manojlović izjavio je danas da je krajnji cilj Kreni-promeni preuzimanje odgovornosti za vođenje Beograda.

Manojlović se novinarima obratio posle glasanja na biračkom mestu 44 u Dečjem vrtiću „Cerak“ na Čukarici.

„Ono što već sada možemo reći jeste da smo sigurno napravili čudo u uslovima neverovatno negativne kampanje. Pričao sam i sa kolegama sa Harvarda. Mislim da nigde u svetu ne postoji da je sa ovolicko sredstava postignut uspeh koji će imati Kreni-promeni na ovim izborima“, rekao je Manojlović.

20:23

Nedeljkov: Izlaznost na beogradskim izborima do 19 sati 41,5 odsto birača

Odziv na beogradskim izborima do 19 sati je 41,5 odsto birača, izjavio je večeras na konferenciji za novinare programski direktor ogranizacije Crta Raša Nedeljkov.

On je ocenio da je izlaznost „značajno manja“ nego na decembarskim izborima.

Nedeljkov je naveo da je odziv u decembru bio za 13,2 viši.

Dodao je da su tokom izbornog dana na biračkim mestima zabeležili fotografisanje glasačkog listića, prisustvo neovlašćenih lica na biračkim mestima i paralalno vođenje evidencije birača koji su glasali.

On je ukazao da su zabeležili i glasanje bez važećih dokumenata, ali i nekorišćenje UV lampe na biračkom mestu.

Nedeljkov je podsetio da su danas podneli osam prijava policiji u vezi sa kupovinom glasova.

Kako je rekao, prijave se odnose na dešavanja na opštinama Novi Beograd, Zvezdara, Palilula i Obrenovac.

Foto: Fonet Konferencija za medije organizacije CRTA

20:18

Jovanović Ćuta o izborima: Ono što smo danas videli je Kolumbija

Poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta ocenio je da je današnje glasanje na lokalnim izborima u Srbiji obeležio „niz nepravilnosti“ za koje je optužio Srpsku naprednu stranku (SNS).

„Ono što smo danas imali prilike da vidimo jeste Kolumbija. Bili smo spremni na sve što se dešavalo a ono što nas dalje čeka je borba“, rekao je Jovanović agenciji Beta.

Foto: Tanjug / Jadranka Ilić Štab SNS

20:09

Vučić: Batinaši tuku poštene ljude iz SNS-a



Predsednik Srbije i neformalni lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić stigao je u sedište te partije gde će, zajedno sa svojim stranačkim kolega, saopštiti rezultate lokalnih izbora. Na molbu da prokomentariše što se „narod bije po ulicama“, Vučić je ljutito odgovorio da zapravo „batinaši tuku poštene ljude“.

„Ne bije se narod, nego batinaši tuku poštene ljude iz SNS zato što ne mogu da ih pobede. I večeras ćemo da pobedimo još ubedljivije nego prošli put“, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinarke N1.

20:06

Posmatračka misija Crta pozvala građane da prijave uočene izborne nepravilnosti

Posmatračka misija Crta pozvala je građane da uočene nepravilnosti tokom današnjih lokalnih izbora prijave pozivom na broj 063/591-585 ili na mejl prijavi@crta.rs.

20:00

U prostorijama bivšeg restorana „Zaplet“ nepoznati ljudi, predstavnici „Kreni-promeni“ pozvali policiju

U bivšem restoranu „Zaplet“ u Ulici Vojvode Šupljikca u Beogradu po tvrdnjama predstavnika Pokreta „Kreni-promeni“ u toku dana su nepoznata lica sedela sa laptopovima i velikom količinom papira za koje predstavnici opozicije sumnjaju da su dupli birački spiskovi.

Pošto je ulaz u objekata zaključan, a obezbeđenje na vratima ne dozvoljava ulazak, predstavnici Pokreta „Kreni-promeni“ su pozvali policiju kako bi se utvrdilo da li su tačne njihove sumnje.

19:50

CESID/IPSOS: Procena izlaznosti do 19 časova – Beograd 42,2 , Novi Sad 46,3, Niš 44,4 odsto

Prema procenama Cesida i Ipsosa, do 19 časova na izbore u Beogradu izašlo je 42,2 odsto birača. Poređenja radi, na beogradske izbore u decembru do 19 časova izašlo je 54,1 odsto.

U Novom Sadu je, prema procenama, do 19 časova glasalo 46,3 odsto birača, dok je u decembru glasalo 54,7 odsto.

Kada je reč o Nišu, prema procenama, na birališta je izašlo 44,4 odsto birača. U decembru je do 19 časova glasalo 54,2 procenata upisanih birača.

19:36

Vladimir Radojičić: Članovi SNS-a prete kontrolorima da će ih isprebijati

Član Zeleno-levog fronta Vladimir Radojičić koji je sa povređenim članom mobilnog tima u Urgentnom centru za „Vreme“ kaže da je čovek udaren štanglom u glavu i da su ga udarili članovi SNS-a koji su imali paralelni birački spisak.

Više o ovome čitajte u posebnoj vesti.

19:35

Biramo Beograd: „Ljudi, ako već niste, izađite i glasajte“

Koalicija „Biramo Beograd“ pozvala je građane koji do sada nisu izašli na biračka mesta, da to što pre učine. Oni su takođe u svom zajedničkom saopštenju naveli da su njihovi aktivisti na više od deset lokacija tokom dana zaustavili razne pokušaje izborne manipulacije.

Više o ovome čitajte u posebnoj vesti.

19:25

Tužilaštvo saopštilo da za sada nema dokaza da je u SC Banjica bilo krivičnog dela

Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da „za sada nema dokaza da je u Sportskom centru Banjica izvršeno bilo koje krivično delo“.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa osnovnim tužilaštvima sa teritorije grada Beograda i Ministarstvom unutrašniih poslova RS prati današnji izborni proces i obaveštava javnost da za sada nema dokaza da je u Sportskom centru Banjica izvršeno bilo koje krivično delo, kako to tvrde pojedini učesnici izbornog procesa, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Kako su dodali, policija je po dve prijave izašla na lice mesta, obavila razgovore sa zatečenim licima i utvrdila da nije bilo vršenja krivičnih dela, te su sva lica upozorena da poštuju javni red i mir i upućena su da svoja zapažanja prijave nadležnoj izbornoj komisiji.

Sačinjen je izveštaj koji će biti dostavljen Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, u skladu sa obavljenim konslutacijama sa dežurnim javnim tužiocem, navodi se.

19:25

U Zemun Polju napadnut kourednik Mašine

Kourednik masina.rs Marko Miletić napadnut je u Zemun Polju. Trenutno pokušava da pobegne od batinaša koji ga jure, objavila je Mašina na svojoj instagram stranici.

„Ja sam novinar gospođo“, rekao je novinar.

Gospođa sa snimka koja je napala novinara je ponavljala da „ne može ništa da slika“.

Više o ovome u posebnoj vesti.

18:51

Crta: Nepravilnosti najčešće na Paliluli i Voždovcu

Crta je saopštila da su nepravilnosti najčešće beležene na biračkim mestima na Paliluli i Voždovcu, zatim na Čukarici, Zvezdari, Zemunu i Novom Beogradu.

Iz ove organizacije su takođe saopštili da je u popodnevnim satima blago porastao broj biračkih mesta gde je primećeno neovlašćeno prisustvo trećih lica, na koje birački odbori nisu reagovali – sada ih ima tri odsto.

„Takođe, sa četiri na pet odsto porastao je procenat biračkih mesta unutar kojih članovi biračkog odbora vode evidenciju o izašlim biračima i mimo službene evidencije. I u okolini više biračkih mesta primećene su osobe koje vode paralelnu evidenciju birača kao i organizovano dovođenje birača“, navedeno je.

18:45

Lazović: Ciglom razbili glavu članu našeg mobilnog tima u Zemunu

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta objavio je na društvenoj mreži Fejsbuk da je fizički napadnut njihov član mobilnog tima koji je otkrio korišćenje paralelnog biračkog spiska.

„Upravo su u Zemunu članu našeg mobilnog tima, koji je otkrio korišćenje paralelnog biračkog spiska na biračkom mestu koje je nadgledao, razbili glavu ciglom. Čovek je u urgentnom centru“, napisao je Lazović na Fejsbuku.

Više o ovome čitajte u posebnoj vesti.

18.33

Napadnut novinar Danasa Uglješa Bokić, konstatovano mu nagnječenje grudne kosti

Novinaru Danasa Uglješi Bokiću, nakon napada ispred Novosadskog sajma, konstatovana je povreda nagnječenje grudne kosti.

Bokić je napadnut dok je snimao i pokušavao da uradi anketu sa mladima koji su izašli iz prostorija Novosadskog sajma, kada mu je jedan muškarac sa kačketom uhvatio telefon i zadao mu udarac pesnicom u grudi.

Nakon toga, on je otišao u Urgentni centar, gde mu je konstatovana povreda nagnječenje grudne kosti, prenosi Danas.

Takođe, Bokić ističe da su policijski inspektori uzeli od njega usmenu izjavu i pogledali snimak napada.

„Tužilaštvo se još nije izjasnilo o kvalifikaciji dela, ali će verovatno da se izjasni u toku dana“, kaže Uglješa Bokić.

18:23

Kulpin: Fizički napadnut član izborne komisije i petoro članova liste „Bački Petrovac – biram borbu“

Napadnut je član opštinske izborne komisije Branislav Kevenski dok je vozio ka Bačkom Petrovcu. Napadači su ga prvo obišli autom, a onda su se vratili i preprečili mu put, tako da je morao da zaustavi svoj automobil, prenosi N1.

Iz auta su izašla trojica batinaša u crnim majicama i zaleteli se na njegov auto. Hteli su Kevenskog da izvuku iz auta, međutim nisu uspeli, jer je bio zaključan.

Ovo je drugi napad u Kulpinu. Napadnuto je i petoro članova liste ujedinjene opozicije „Bački Petrovac – biram borbu“, kada su otišli da provere dojavu, da se kod jedne raskrsnice u Kuplinu kupuju glasovi.

18:15

CeSID: Uočeno više od 20 različitih nepravilnosti u Beogradu, Nišu i Novom Sadu

CeSID je na osnovu informacija dobijenih od posmatrača uočio više od 20 različitih nepravilnosti (u Beogradu, Nišu i Novom Sadu).

Neke od nepravilnosti koje je naveo CeSID je glasanje u ime drugog lica na jednom biračkom mestu u Nišu. U Novom Sadu na jednom biračkom mestu uočeni su anketari koji su građane ispitivali o tome za koga su glasali.

Nepoštovanje procedure glasanja na više biračkih mesta, kao na primer glasanje bez provere UV lampom, bez utvrđivanja identiteta birača. Glasanje van paravana.

Potom, na dva biračka mesta u Nišu onemogućavanje birača da glasaju greškom biračkog odbora. Sumnja na kupovinu glasova na jednom biračkom mestu na Novom Beogradu.

18:10

Cesid: U Beogradu do 17 časova na birališta izašlo 34,8 odsto birača

Do 17 časova izlaznost u Beogradu bila je 34,8 odsto, u Novom Sadu 38,5, u Nišu 36,9 odsto, saopštili su Cesid i Ipsos.

U decembru prošle godine na beogradske izbore je do 17 časova izašlo 45,1 odsto birača.

Foto:Tanjug / Nenad Mihajlović Glasačko mesto

18:00

CRTA: Šest krivičnih prijava zbog kupovine glasova i „bugarskog voza“

Programski direktor posmatračke misije CRTA Raša Nedeljkov rekao je na konferenciji za medije da su policiji podneli ukupno šest krivičnih prijava do sada, pet zbog kupovine glasova i jednu zbog cirkularnog glasanja, odnosno takozvanog „bugarskog voza“.

17:55

MUP: Bez ozbiljnih incidenata

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) saopštilo je da u dosadašnjem toku lokalnih izbora nije bilo ozbiljnijih incidenata, osim napada na policiju i oštećenja imovine Sajma u Novom Sadu.

MUP je upozorio u saopštenju da će „sprečiti, i u saradnji sa tužilaštvom sankcionisati svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbednosti građana i institucija, uključujući i napad na policiju“.

Podsećajući da je njegova ustavna i zakonska obaveza osiguranje javnog reda i mira, kao i bezbednosti građana i institucija, MUP je naveo da u tom smislu reaguje na svaku podnetu prijavu.

Foto: Fonet: Marko Dragoslavić Incident na Dorćolu

16:45

U Novom Sadu do 16 časova izašlo 34,35 odsto upisanih birača

U Novom Sadu je na lokalne izbore izašlo danas do 16 časova 34,35 odsto upisanih birača, izjavio potpredsednik Gradske izborne komisije (GIK) Novog Sada Milovan Šiljakov.

Šiljakov je izjavio da izbori teku bez zastoja i da nije zabeležena nijedna veća neregularnost koja bi uticala na njihov tok, javlja Radio-televizija Vojvodine.

„GIK raspolaže podacima samo od biračkih odbora. Ako je i bilo nekih problema, bilo je samo tehničkih problema, koji ne utiču na birački proces“, rekao je Šiljakov.

16:00

Incident u centru Beograda

U centru Beograda, gde je prijavljeno da u lokalnoj piceriji ljudi za koje se pretpostavlja da su članovi SNS imaju paralelne biračke spiskove i rade nešto sa njim.

Oko 14.30 na tom mestu se desio i incident između grupe građana i ljudi koji se nalaze u piceriji, objavio je N1.

Situacija je, u više navrata bila oštra, bilo je i fizičkih kontakata.

Kako su rekli iz opozicije, jedna devojka pokušala je da izađe iz picerije sa bočne strane a nosila je kesu sa papirima. Tada je došlo do guranja, koškanja i verbalnog sukoba.

Nakon napada na naše aktivistkinje, napadnut je i Radomir Lazović. Protiv ovoga se mi BORIMO! pic.twitter.com/JdD9sJdjCX — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) June 2, 2024

14:30

Presek izlaznosti do 14h: Najviše građana glasalo u Novom Sadu, u Beogradu izlaznost manja nego u decembru

Odziv na birališta u Beogradu na gradskim izborima do 14 časova iznosi 26,7 odsto, procenio je danas Centar za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), navodeći da je izlaznost nešto veća u Nišu i posebno Novom Sadu

Izlaznost u Beogradu je niža nego u decembru 2023. godine, kada je do 14 sati iznosila 30,6 odsto. Prema proceni Cesida, u Nišu je do 14 sati glasalo 27,5 odsto građana. Do 14 časova na gradske izbore u Novom Sadu izašlo je 30,2 odsto birača, naveo je Cesid.

Više o tome čitajte u posebnoj vesti.

Foto: Printscreen/N1

Bežanija SNS-a sa sumnjivim kutijama iz novosadskog sajma

Ispred hale Novosadskog Sajma došlo je do koškanja i guranja policajaca i predstavnika opozicije i aktivista, koji su pokušali da upadnu u prostoriju u kojoj se, kako se sumnja, nalazi kol centar Srpske napredne stranke. Dok su se oni raspravaljali sa policijom, s druge strane su iz hale pobegli ljudi koji su se tu nalazili, iznoseći sa sobom materijal

Innicident na ulasku u halu Novosadskog sajma odigrao se kada je grupa opozicionara i aktivista pokušala da uđe unutra.

Više o tome čitajte u posebnoj vesti.

View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE – NOVI SAD (@serbialive_novisad)

Misteriozni sastanci naprednjaka širom Srbije

Na više mesta u Beogradu i Novom Sadu građani javljaju da se dešavaju sumnjive aktivnosti u blizini biračkih mesta. Ili pak, okupljanja u organizaciji Srpske napredne stranke, za koje se tvrdi da su radni sastanci

Novinar i aktivista Dušan Čavić javio je na društvenoj mreži X da se na Novom Beogradu u bloku 70 okupljaju članovi SNS-a u kafiću „7″.

Više o tome čitajte u posebnoj vesti.