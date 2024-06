Odziv na birališta u Beogradu na gradskim izborima do 14 časova iznosi 26,7 odsto, procenio je danas Centar za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), navodeći da je izlaznost nešto veća u Nišu i posebno Novom Sadu

Izlaznost u Beogradu je niža nego u decembru 2023. godine, kada je do 14 sati iznosila 30,6 odsto. Prema proceni Cesida, u Nišu je do 14 sati glasalo 27,5 odsto građana. Do 14 časova na gradske izbore u Novom Sadu izašlo je 30,2 odsto birača, naveo je Cesid.

Za razliku od Cesida, Gradska izborna komisija (GIK), tvrdi da je izlaznost nešto manja.

Prema proceni GIK-a, u Beogradu je na biračka mesta do 14j izašlo 25,05 odsto građana, u Nišu 26,96 odsto, a u NOvom Sadu 28,58.

Zamenik predsednika Gradske izborne komisije u Novom Sadu Milovan Šijakov je rekao da izbori teku na svim biračkim mestima bez zastoja.

,,Nije zabeležena bilo kakva neregularnost na biračkim mestima“, istakao je Šijakov na konferenciji za novinare.