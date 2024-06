„Sigurno smo sprečili 12 do 13 ozbiljnih pokušaja nezakonitih radnji. Uglavnom se radilo o kol centrima, kupovini glasova, bugarskim vozovima. To je ono što je potpuno drugačije u ovoj kampanji. Uglavnom opozicija, ranije, i kada je otkrivala te situacije nije uspevala da ih spreči, sada jesmo", rekao je za „Vreme“ Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta ispred koalicije „Biramo borbu“

„Nisam zadovoljan izlaznošću, mada ona jeste u domenu lokalnih izbora. Bojkot očigledno nije naišao na veliki odziv građana, ali je uradio nešto što nas je sve sprečilo da pobedimo, a to je da izlaznost nije bila onakva kakva je bila prošli put kada smo imali dobru izlaznost od 58 procenata. Mi smo se tome nadali, nismo zadovoljni ni sa rezultatom, ni sa izlaznošću. Jedino sa čime mogu da kažem da smo zadovoljni, to je borba koju smo pružili u nemogućim uslovima, na to sam ponosan“, kaže za „Vreme“ Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta ispred koalicije „Biram borbu“.

Dodaje da je ova koalicija imala mrežu ljudi koji su bili u mobilnim timovima koji su reagovali kada god se nešto dešavalo.

„Sigurnih nekih 12 do 13 ozbiljnih stvari smo sprečili. Od toga su uglavnom bili kol centri, kupovina glasova, bugarski vozovi. To je ono što je potpuno drugačije u ovoj kampanji. Uglavnom opozicija, ranije, i kada je otkrivala te situacije nije uspevala da ih spreči, sada jesmo. Ja sam bio napadnut tri puta u toku ovog dana. Ne znam šta da kažem, bukvalno sam bio u tuči tri puta“, ukazuje Lazović.

Napadnuti član mobilnog tima

Danas je u toku dana član mobilnog tima ZLF-a napadnud i udaren metalnom štanglom u glavu na biračkom mestu 82 u Zemun Polju.

Lazović kaže da koliko on zna bolje je, ali pita „šta mislite kako se oseća? Oseća se sigruno traumatizovano, njegova porodica se oseća loše i mi se osećamo svi zajedno loše. On je u Urgentnom centru i trenutno daje izajvu policiji“.

Čestitao je građanima Niša što su uspeli da budu „svetionik slobode“ i nada se da će na Vračaru, Savskom vencu i Novom Beorgadu uspeti da formiraju vlast, ali „ostaje da vidimo do kraja večeri“.

Šta dalje

Lazović kaže da će dalje videti gde su kao stranka, ali i kao koalicija pogrešili.

„Na osnovu toga ćemo naučiti stvari kako treba drugačije, ali to je jedan normalan proces. Moram da kažem da smo u okviru ove koalicije imali pravi partnerski odnos. Ja tu zaista vidim osnov za budućnost“, zaključio je Lazović.

I dodao da će pozvati ljude na borbu u svakom mestu i svuda gde je to moguće. „Mi biramo brobu. Ne samo u ovom izbornom procesu, nego uvek“.