Direktor Klinike za kardiohirurgiju u Nišu Dragan Milić oglasio se odmah po objavljivanju prvih rezultata lokalnih izbora i proglasio pobedu opozicije u ovom gradu. On je Niš nazvao „prvim slobodnim gradom u Srbiji“.

Milić je objavio da u Nišu neće biti saradnje sa Srpskom naprednom strankom, te da će vlast u gradu formirati opozicija.

„Nama je jedan jedini interes naš grad, i da ne bude zablude, pošto je toliko puta pričano da smo trojanski konj i nekakva podmetnuta kolona – neće biti nikakve saradnje sa SNS-om. Niš nije na prodaju i nikada neće biti na prodaju. Nema tih funkcija i nema tih para koje bi oprale ljagu kroz koju je Niš prošao poslednjih dvanaest godina,“, izjavio je dr Dragan Milić objavljujući pobedu u Nišu.

Rukovodilac niške Klinike za kardiohirurgiju Dragan Milić široj javnosti postao je poznat početkom prošle godine, kada su on i njegov tim, uz besplatan rad tokom dvanaest vikenda, uspeli da ukinu listu čekanja na operaciju u svojoj ustanovi. Ovaj potez veći deo javnosti snažno je pozdravio, a manji – uzeo na nož. Iz ne baš najjasnijih razloga, neupitno humano delo oštro su kritikovali i direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Niš Zoran Perišić i ministarka Danica Grujičić.

Medijski napadi i čudne krivične prijave

Nakon kritika usledio je i čitav niz „neprijatnosti” koje su Milić i saradnici doživljavali kao organizovanu, žestoku, političku kampanju. Osim medijskih napada, protiv njih su podnošene u najmanju ruku čudne krivične prijave, policija ih je u više navrata saslušavala, a potom je Milić smenjen i sa mesta prodekana Medicinskog fakulteta u Nišu.

I to nije sve: doneta je odluka da mu uopšte nema mesta na fakultetu. Vrhunac je dosegnut kada je uprava UKC Niš onemogućila nabavku reagenasa za laboratoriju Klinike za kardiohirurgiju, zbog čega je morala da zastane sa radom.

Ko je Dragan Milić?

U Milićevoj zvaničnoj biografiji navodi da je osnovnu i srednju školu završio u Prokuplju „kao učenik generacije“, a „Južne vesti“ dodaju da je obrazovanje započeo u Engleskoj, u školi “Richard Lee”, gde se školovao od 1969. do 1972. godine.

„Medicinski fakultet u Nišu diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,91. Ima ukupno završene tri specijalizacije i to iz: opšte hirurgije, vaskularne hirurgije i kardiohirurgije i ima zvanja opšteg hirurga, vaskularnog hirurga i kardiohirurga. Opštu hirurgiju završio je u Nišu, a vaskularnu hirurgiju i kardiohirurgiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 2001. godine, a doktorirao 2005. na Medicinskom fakultetu u Nišu“, ističe u biografiji, a prenosi Istinomer.

Navodi i da je u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Nišu izabran 2019.

„Prof. dr Dragan Milić nalazi se u radnom odnosu u KC Niš od 1998. godine. Od 2001. radi na odeljenju vaskularne hirurgije Klinike za opštu hirurgiju KC Niš u zvanju opšti hirurg. Nakon završetka subspecijalizacije iz vaskularne hirurgije raspoređen je na mesto lekara subspecijaliste vaskularne hirurgije u Klinici za opštu hirurgiju KC Niš. Nakon formiranja Klinike za vaskularnu hirurgiju biva postavljen na mesto načelnika odeljenja za flebologiju, a potom i na mesto pomoćnika direktora Klinike za vaskularnu hirurgiju KC Niš 2008. i 2010“, napominje u biografiji.

Dodaje se da je nakon otvaranja Klinike za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Niš u novembru 2014. postavljen za njenog prvog direktora, a posle restrukturiranja KC Niš i formiranja Klinike za kardiohirurgiju KC Niš, u julu 2017. postavljen za prvog direktora Klinike.

Dobitnik brojnih nagrada

Naglašava da je „imao mnogobrojna stručna i naučna usavršavanja u inostranstvu, i to u SAD i Engleskoj“.

„Član američkog udruženja hirurga – Fellow of American College of Surgeons (FACS), član International Advisory Board-a Internacionalne Unije flebologa, Član AVF – American Venous Forum, član SVS – Society for Vascular Surgery (SAD), član EVF – European Venous Forum, član ICC – International Compression Club, član EWMA – European Wound Management Association, član EACTS – European Association for Cardio Thoracic Surgery. Autor je i koautor u ukupno 78 naučnih radova. Prema bazi Google Skolar ima 1331 citat i h-index 20. Mentor je u izradi četiri doktorske disertacije i član komisije za odbranu doktorata kod još tri kandidata. Predsednik je Kluba srpsko-američkog prijateljstva od njegovog osnivanja 2014. godine i predsednik Društva srpsko-izraelskog prijateljstva od osnivanja 2021. godine“, piše u Milićevoj biografiji.

„Južne vesti“ navode da je dobitnik januarske nagrade Grada Niša za 2011, kao član tima za uvođenje kardiohirurgije u tom gradu. Dobitnik je i nagrada “Zlatnik Medijane”, “Majstorsko pismo” i “Braća Karić”.