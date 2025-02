Nataša Vukšić, saradnica Aleksandra Vučića bez formalne funkcije, ubrzavala je izgradnju bloka B3 termoelektrane Kostolac, pokazuju e-mejlovi i WhatsApp prepiske.

Vukšić je insistirala je na potpisivanju zapisnika o izvršenim radovima bez izmena projekta, uprkos protivljenju nadzora, a na gradilište dovodila agente BIA da traže „neprijatelje projekta“, piše BIRN.

Kako se navodi u tekstu, svi akteri na projektu morali su Vukšić da dostavljaju izveštaje, a ona ih je redovno podsećala da su „jedini važni rokovi one koje je postavio Vučić“.

„Svi sistemi treba da se završe do 10.02. Predsednik ove države je rekao da sve bude gotovo do 31.03. Ne zanimaju me izgovori…Na mom poslu ja moram da ostvarim rezultat koji je predsednik rekao“. To su reči Nataše Vukšić citirane u zapisniku sa sastanka održanog 25. januara 2024, a u vezi sa izgradnjom novog bloka B3 Termoelektrane Kostolac, prenosi BIRN.

BIA traži „sabotere“

U jednom trenutku u projekat su se uključili i agenti Bezbednosno-informativne agencije (BIA), nakon što su navodno posumnjali da neko sabotira radove.

„Ko nije prijatelj projekta, nije ni naš prijatelj, i to treba da znamo svi“, navode se reči Nataše Vukšić u jednom od zapisnika sa sastanka u koji je BIRN imao uvid, a na kom je bio i agent BIA.

Ona je ponekad tražila i od stručnog nadzora da potpišu zapisnike o izvršenim radovima, bez unetih izmena u sam projekat, a koje su se desile tokom gradnje. Kada su se tome usprotivili, navodno ih je nazvala „čistuncima“.

Vukšić je, prema tvrdnjama izvora BIRN-a, u Vladi Srbije inicirala i izmenu člana 19 Uredbe o merenjima emisija zagađujućih materija, jer su postojeća pravila usporavala projekat.

„Česti izlivi besa“

Ona je kreirala posebnu WhatsApp grupu pod nazivom „Jedan cilj, jedan tim“, u kojoj je svakodnevno pratila napredak projekta i oštro kritikovala izvođače kada su, prema njenim tvrdnjama, kasnili, „sa čestim izlivima besa“.

U jednoj od poruka, optužujući izvođača radova za „neprofesionalno ponašanje“, Vukšić je na kraju ostavila više od 100 upitnika.

Iako je Blok 3 termoelektrane zvanično završen, kineska firma CMEC dobila je mogućnost da naknadno ispravlja čak 420 nedostataka.

Stručnjaci uključeni u projekat kažu za BIRN da, zbog forsiranog ubrzanja radova, kvalitet ugrađene opreme nije adekvatno proveren, kao i da je sada teško naterati kineske firme da isprave propuste nakon što je objekat predat na upravljanje.

„Te tzv. ‘punch liste’ (prim. aut: spisak nezavršenih radova) legitimna su praksa. One se koriste u mnogim projektima, jer se te ispravke ne smatraju ključnim. Međutim, obično sadrže 10 do 20 stavki. Ali 420 stavki – to je previše“, kaže za BIRN stručnjak uključen u projekat.

Nataša Vukšić i članovi kabineta predsednika Srbije nemaju nikakve zakonske ingerencije da kontrolišu infrastrukturne projekte u državi, tvrde stručnjaci sa kojima je BIRN razgovarao i ističu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koristeći svoje „saradnike iz senke“, neustavno utiče na projekte.