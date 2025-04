Dva točka, osamdesetoro studenata i 1300 kilometara dug put.

U četvrtak 3. aprila, grupa studenata iz svih pet univerzitetskih centara u Srbiji kreće iz Novog Sada put Strazbura.

Posle višemesečnih tura pešačenja i vožnji biciklima od grada do grada i prolaska kroz brojna mesta u zemlji, studenti su odlučili da misiju širenja vesti šta se poslednjih meseci dešava u Srbiji nastave u inostranstvu, biciklirajući kroz nekoliko zemalja članica Evropske unije.

Krajnja tačka je Strazbur, sedište brojnih institucija Evropske unije, a njihov put trajaće 12 ili 13 dana.

U Strazburu će biciklisti Savetu Evrope predati zvanični dopis studenata iz Srbije i tražiće od njih da reaguju na ono što se događa.

Fizički cilj i plan rute detaljno je razrađen, ali je ono što žele da postignu značajnije od fizičkog napora koji će uložiti da do krajnje tačke stignu.

„Cilj je da podignemo svest o tome šta se dešava u Srbiji. Mislimo da još nismo ispunili misiju. Pokrenuli smo taj famozni medijski rat, za koji druga strana misli da se vodi samo preko onlajn medija. Shvatili smo kroz naše šetnje i naše ture po Srbiji da se medijski rat može voditi i te kako direktno na terenu i ovo je samo jedan deo tog plana”, objašnjava za „Vreme” student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Aleksa Savić, jedan od organizatora biciklističke ture.

Tur de Frans na studentski način

Iako su na početku bili skeptični, dan pred put vrlo su entuzijastični i spremni na avanturu koja ih čeka.

„Na početku, kada smo došli na ovu ideju, bili smo skeptični u smislu da li će to biti dovoljno, koga briga što prolazi po jugu Nemačke 80 biciklista. Međutim, kada smo to zvanično objavili i krenuli u realizaciju, dobili smo pozive od nacionalnih medijskih servisa i Engleske i Francuske i Nemačke i Švajcarske koji će pratiti kolonu non stop, zajedno i sa nekim našim medijima. Mislimo da će ovaj potez privući veliku medijsku pažnju Zapadne Evrope. Imaćemo četiri minuta u dnevniku francuske nacionalne televizije sutra, što je ogromna stvar”, govori Savić.

Ovakva ideja bila je, kaže on, logičan sled okolnosti nakon brojnih šetnji po Srbiji.

„Odlučili smo da idemo u srce Evrope”, kaže Savić.

Plan puta

Proći će studenti biciklima kroz Mađarsku, Slovačku, Austriju, Nemačku do Francuske, a dnevno će prelaziti više od sto kilometara.

Voziće biciklističkim koridorom Eurovelo šest koji se proteže duž Evrope, pa neće proći kroz Sloveniju, zemlju mladog bicikliste Tadeja Pogačara, trostrukog pobednika trke Tur de Frans.

„Ruta je odabrana zbog lakšeg terena preko Mađarske. Imamo samo jedan mali deo Alpa koji treba da se pređe, a ako bismo išli preko Hrvatske i Slovenije, bilo bi mnogo teže, ogromni su usponi i deo rute bismo moralio da pređemo autobusima. Veoma nam je žao što nećemo obići kolege u Hrvatskoj i Sloveniji koje su nam dale podršku možda i najveću u regionu, ali takva je situacija”, objašnjava Savić.

Start je u Novom Sadu, a prvu noće će provesti u Subotici. Zatim nastavljaju kroz Mađarsku do Donavvaroši, odakle narednog dana kreću u Budimpeštu. Iz glavnog grada severnog suseda Srbije kreću do Đera, pa odatle u Beč, prolazeći kroz Bratislavu.

Sledeća tačka im je Emersdorf, slede Linc, Salzburg, Minhen, Ulm, Štutgart, Karlsrue, orakle stižu do Strazbura.

Detaljno su razradili plan, pa tako može doći i do odstupanju u slučaju problema na putu.

Do granice s Mađarskom pratiće ih kombi sa potrepštinama, a iza granice čeka ih drugo takvo vozilo.

„Skup je prijavljen našoj i mađarskoj policiji i nadamo se da neće biti problema na granici”, objašnjava sagovornik „Vremena”.

Studenti će prema planu 12 sati dnevno biti napolju. Voziće po osam sati svakaoga dana, a planiraju i više pauza.

Čekaće ih lokalni studenti i dijaspora

„Na svake dve pauze, planiran je doček koji organizuju studenti sa tamošnjih univerziteta ili dijaspora. Dijaspora je najviše zaslužna, oni su nam mnogo pomogli što se tiče logistike, smeštaja, finansija za sve to, dok je kolegama studenatima iz čitave Evrope ovo što radimo veoma zanimljivo, privuklo je njihovu pažnju, pa žele da vide zašto i šta mi to radimo. Prolazimo kroz Mađarsku koja se nalazi u sličnoj režimskoj situaciji, tako da je intresantno i sa tog aspekta”, objašnjava Savić.

Ukoliko sve protekne prema planu, studenti će u Strazbur stići 15. aprila. Za povratak imaju dva razrađena plana.

„U zavisnosti od toga da li ćemo zaista stići 15. ili ipak 16. Ako stignemo 15, vratićemo se autobusima za Novi Sad, a u slučaju da to ipak bude dan kasnije, povratak je planiran vozom do Budimpešta, pa autobusima odatle.”

Organizovali su studenti prethodnog vikenda test vožnje kako bi se pokazalo ko je spreman za ovakvu ekspediciju. Zainteresovanost studenata bila je velika, a 80 njih sada kreće na put.

Među njima prednjače muškarci, dok petinu ukobnog broja čine devojke.

Najviše biciklista biće studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF). Većini ovo neće biti prva ovako naporna vožnja.