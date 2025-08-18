Policija je u nedelju u gradovima u kojima su se održavali protesti bila krajnje uzdržana, a batinaši su ponovo stavljeni na lanac. Ipak, Aleksandar Vučić najavljuje finalni obračun sa „blokaderima-teroristima”

Policija u nedelju, 17. avgusta, nije naprasno odlučila da sačuva više suzavca na stanju u skladištima MUP-a ili da se možda ubuduće humanije ponaša prema ljudima koji protestuju protiv vlasti.

Dobila je komandu da u svim gradovima gde su se demonstracije održavale budu krajnje uzdržana. Nije bilo brutalnih hapšenja i istrčavanja pripadnika specijalnih policijskih jedinica iz vozila u pokretu, u holivudskom stilu, kako bi oborili ljude koji prolaze ulicom.

Iza policijskih štitova i kordona nisu se drugog dana vikenda krili i napadali ni batinaši SNS-a. I oni su većinom ostali kod kuće i uzeli slobodno veče, da li da očiste palice i operu fantomke.

Pretnje predsednika države

Ipak, punom parom radio je Aleksandar Vučić.

Najnovije obraćanje naciji predsednika Srbije u nedelju u podne bilo je dosta konfuzno, ali se ipak svodilo na pretnju da će se za koji dan država koju on predvodi na neki sasvim nov način obračunati sa izmišljenim teroristima, objavilo je „Vreme“.

Vučić se pojavio u prisustvu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, direktora policije Dragana Vasiljevića, komandanta Policijske brigade Radoslava Repca i komandanta Žandarmerije Saše Kosovića.

Njih četvorica nisu izgovorila ni jednu jedinu reč. U krupnom kadru bio je samo Aleksandar Vučić.

Televiziji N1 nije bilo dozvoljeno da postavi pitanje.

„Iznenađujuće odluke“ za šest-sedam-osam dana

Vučić nije završavao misli, skakao je sa jedne na drugu priču, ali su se sve svodile na „obojenu revoluciju“, na „blokadere-teroriste“, na to da snage haosa i destrukcije rukovođene i finansirane iz inostranstva hoće da razore Srbiju. Sve ono što je mnogo puta ponovio i što režimski mediji ponavljaju svakog dana.

Ipak, suština čitavog obraćanja staje u nekoliko rečenica o tome kako će država da stane na put „odvratnim zločinima protiv naše zemlje“.

Vučić je najavio „iznenađujuće odluke“. Rekao je da će se građanima „učiniti kao da se država povukla“, ali da će onda, za šest do sedam dana, videti svu njenu odlučnost da uspostavi red i mir, jer će toliko biti potrebno da se stvore „formalno-pravni okviri za reakciju države“.

Jer sada „bande vladaju ulicama i misle da imaju pravo da tuku, pale, i ruše“, jer je održano na „desetine hiljada ilegalnih, kriminalnih skupova“.

Na pitanje novinara da li namerava da uvede vanredno stanje odgovorio je odrečno.

Jedino što na prvu loptu može da se nasluti iz ovih pretnji upućenim studentima i građanima je eventualno formiranje nekog specijalnog tužilaštva za terorizam koje bi po kratkom postupku dizalo optužnice za terorizam pred podobnim sudijama koje bi sudile po kratkom postupku. Ili smena postojećeg nadležnog tužioca.

Jer, Aleksandar Vučić je nezadovoljan specijalnim tužiocem za dela terorizma Mladenom Nenadićem. Režimski tabloidi grme da je on po zakonu dužan da reaguje protiv ovih terorista koji vršljaju Srbijom. Vučić je čak i pročitao kako Krivični zakon Republike Srbije definiše terorizam. Eto, zgražavao se, videti i sami, to je to, terorizam, to što oni rade, ruše i pale.

A možda se sprema i neko treće „iznenađenje“.

Gde se protestovalo u nedelju

I u Beogradu i Nišu, kao i u Novom Sadu, protestovalo se zbog privedenih građana.

Beograđani su se okupili ispred Policijske uprave na Voždovcu u Ustaničkoj ulici zbog zadržavanja člana bajkerske zajednice Veljka. Uhapšen je nakon što je prvobitno pozvan na informativni razgovor u svojstvu građanina kako bi svedočio o nekom događaju sa jednog protesta. Njegove komšije tvrde da je branio starijeg komšiju kojeg je policajac „krvnički udario“. Kako je saopštila njegova majka, nema nikakvih podataka o njemu.

U Nišu je protest bio ispred Policijske uprave zbog uhapšenih studenata. Ipak, oko 22 časa stigla je informacija da je svih petoro studenata pušteno iz pritvora. Jedan od njih je student prava iz Niša Mateja Nikolić, koji je poslednjih dana bio na meti tabloida, i gradonačelnika, koji su ga optuživali da sprema eksplozivne naprave za razaranje grada. Mateja Nikolić je izjavio da posle saslušanja nije optužen ni za šta.

U Novom Sadu se okupio veliki broj građana pružajući podršku šestorici građana koji su osumnjičeni za teško ubistvo u pokušaju, a čije je saslušanje počelo istog dana.

Reč je o događaju koji se desio u sredu kada su ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu napadnuta sedmorica pripadnika „Kobri“ koji su čuvali formalnog predsednika SNS-a Miloša Vučevića i njegvoog sina.

Advokat Dejan Čortan, koji brani jednog od privedenih, kaže da se osumnjičenima na teret stavlja jedno od najtežih krivičnih dela u našem krivičnom zakoniku za koje je predviđena kazna od minimalno 10 godina zatvora, ali i kazna doživotnog zatvora. Rekao je za N1 da ne zna koji su navodni dokazi koji se stavljaju na teret njegovom branjeniku.

„Imajući u vidu da je moj branjenik, po tvrdnjama njegove supruge i još nekoliko lica koja su bila sa njima celu noć, odnosno tokom celog vremena trajanja protesta, bio na trotoaru, nije ulazio ni u kakve situacije vezane za nasilje i sukob. Tako da još uvek ne znamo dokaze koje mu se stavljaju na teret, pa to ne možemo još da komentarišemo“, rekao je Čortan.