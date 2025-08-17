Bajker Veljko je u Beogradu priveden nakon što je pozvan na informativni razgovor, komšije kažu da je branio starijeg komšiju od policajca, a u Nišu je pušteno svih pet studenata

I u Beogradu i Nišu, kao i u Novom Sadu, protestuje se zbog privedenih građana.

Beograđani su se okupili ispred Policijske uprave na Voždovcu u Ustaničkoj ulici zbog zadržavanja člana bajkera, Veljka. Uhapšen je nakon što je prvobitno pozvan na informativni razgovor u svojstvu građanina kako bi svedočio o nekom događaju sa jednog protesta. Njegove komšije tvrde da je branio starijeg komšiju kojeg je policajac „krvnički udario“.

Kako je saopštila njegova majka, nema nikakvih podataka o njemu.

U Nišu je protest ispred Policijske uprave zbog četvoricu uhapšenih. U jednom momentu, komandir je policajcima u punoj ratnoj opremi izdao naredbu da stave fantomke.

Niški poslanici i odbornici pokušavali su večeras tokom protesta da saznaju koliko je studenata privedeno u tom gradu i s kojim razlogom.

Oko 22 časa stigla je informacija da je svih petoro studenata pušteno. Jedan od njih je student prava iz Niša Mateja Nikolić, koji je poslednjih dana bio na meti tabloida, i gradonačelnika, koji su ga optuživali da sprema eksplozivne naprave za razaranje grada.

Mateja Nikolić je izjavio da posle saslušanja nije optužen ni za šta.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.