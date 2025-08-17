Na licu mesta

17.avgust 2025. Dragan Todorović

Srbija u Valjevu: Novosadski scenario

Policije nije bilo nigde, sem na parkingu Policijske stanice, kad su maskirani „klinci“ uništili prostorije SNS-a, izlupali prizemlje Gradske uprave, kao i Tužilaštva i Suda za prekršaja, a narod počeo da se razilazi, pojavile su se „kornjače“ i žandarmerija, i nasumice počeli da hapse i privode preostale građane