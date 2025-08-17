U Novom Sadu se okupio veliki broj građana pružajući podršku šestorici građanima koji su osumnjičeni za teško ubistvo u pokušaju, a čije je saslušanje počelo danas

Novosađani su se okupili večeras ispred Rektorata u kampusu Univerziteta, na poziv zborova građana.

Protestnom šetnjom ka sudu i Tužilastvu pružiće podršku šestorici građana koji se terete za teško ubistvo u pokušaju, a čija su saslušanja počela danas u 16 časova.

Reč je o događaju koji se desio u sredu kada su napadnuta sedmorica pripadnika „Kobri“ ispred prostorija SNS u Novom Sadu.

Advokat Dejan Čortan, koji brani jednog od privedenih, navodi da se osumnjičenima na teret stavlja jedno od najtežih krivičnih dela u našem krivičnom zakoniku za koje je predviđena kazna od minimalno 10 godina zatvora, ali i kazna doživotnog zatvora.

Rekao je za N1 da ne zna koji su navodni dokazi koji se stavljaju na teret njegovom branjeniku.

“Imajući u vidu da je moj branjenik, po tvrdnjama njegovih supruge i još nekoliko lica koja su bila sa njima celu noć, odnosno tokom celog vremena trajanja protesta, bio na trotoaru, nije ulazio ni u kakve situacije vezane za nasilje i sukob. Tako da još uvek ne znamo dokaze koje mu se stavljaju na teret, odnosno koje ga terete, pa o tome ne možemo još ni da komentarišemo, ali u svakom slučaju smatram da tu itekako postoji politička pozadina, jer kao što vidimo da je režimu ostala samo sila i represija i to je ono što sad pokušavaju – da uguše sve na osnovu te sile i represije, ali videli smo da im to ne uspeva i da je cela Srbija na nogama, tako da građani sigurno neće stati”, naveo je Čortan.

Tokom saslušavanja, jednom od osumnjičenih je pozlilo, pa je odveden kolima hitne pomoći.

