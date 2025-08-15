Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, povodom sinoćnih događaja u kojima je došlo do masovnih napada na policiju, pozvao je na mir i suzdržanost i upozorio da će policija, koja je tu da štiti javni red i mir, reagovati isključio u skladu sa zakonom

Ministar Ivica Dačić istakao je da je sinoć, prilikom nereda na ulicama Srbije, povređeno 75 policijskih službenika, od kojih je 9 sa teškim telesnim povredama, da je oštećeno više vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Dodao je da je u protekla tri dana povređen ukupno 121 policijski službenik, od kojih je preksinoć povređeno 27, dok je 19 policajaca povređeno veče pre toga.

„Bez ikakvog povoda, bez ikakvog razloga, policija je masovno i brutalno napadnuta. Bili su nasilni pokušaji proboja kordona, gađanja policijskih službenika kamenicama, ciglama, pirotehničkim sredstvima, zaleđenim plastičnim flašama napunjenim vodom, uz upotrebu raznih motki, držalica, palica i tako dalje“, izjavio je Dačić.

„Policija napadnuta u vršenju svoje dužnosti“

„Ovih dana su kao izgovor koristili da se okupljaju ispred stranačkih prostorija, zbog pristalica Srpske napredne stranke. Sinoć nije bilo nikoga. Nije im čak bilo dovoljno da zapale, demoliraju prostorije u kojima nikoga nije bilo i koje niko nije branio, oni su hteli i kasnije se i sukobili sa policijom. Napali su policiju, što je dokaz, a i širom Srbije se to videlo, da su policajci napadnuti u vršenju svoje službene dužnosti“, istakao je Dačić.

Ministar Dačić je rekao da je privedeno 114 lica, da su podnete 34 krivične, a 28 prekršajnih prijava, kao i da je otkriveno 11 prekršaja po Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

„Lica će biti, ili su već predata nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužilaštvu na dalje postupanje. Kako će se ta dela kvalifikovati i da li će se uopšte kvalifikovati i ko će biti zadržan i ko će biti pušten, nije više u rukama Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policije“, poručio je ministar Dačić .

Ministar je poručio da policajci nikoga ne napadaju, već su tu da štite javni red i mir.

„Čime su ti policajci zaslužili da ih neko gađa, da ih neko napada? Nigde ne možete videti u opozicionim medijima slike napada na policiju, koje su prethodile intervenciji policije. Imate samo slike intervencije policije, kao reakcija na napad na policiju. Policija ima zakonsko pravo, odnosno obavezu da to uradi. Tako da, čak i tamo gde se vidi na nekim fotografijama da neko drži neku šipku ili motku u ruci, kaže se – a to je držalica od džogera. A time što udara policiju, ko ima pravo da udara policiju i gde to može u svetu?“, rekao je ministar i naglasio da ne postoji policijska brutalnost u kojoj će biti povređeno 75 policajaca, dodavši da su to činjenice koje ne govori kao političar, već kao ministar unutrašnjih poslova.

Dačić je istakao da je policija maksimalno angažovana i angažuje se svuda da obezbedi javni red i mir.

„Juče je bilo angažovano više od 2.000 naših pripadnika u celoj Srbiji i oni su bili izloženi brutalnim napadima svih ovih dana, nedelja i meseci“, rekao je Dačić.

Privedena tri strana državljanina

Ministar je naglasio da su u akciji privođenja dovedena i tri strana državljanina.

„U akciji dovođenja, odnosno privođenja ljudi koji su napadali policiju, dakle nije reč o verbalnim napadima, vikanju, zviždanju, reč je o napadima – gađanje policajaca ciglama, kamenicama, kockama, flašama sa zaleđenom vodom, napad na policajca sa raznim motkama, palicama, držalicama, bacanje različitih pirotehničkih sredstava. Policija je apsolutno masovno, masivno i drastično napadnuta. Privedena su tri strana državljanina koja su napadala policiju“, rekao je ministar Dačić.

Prema njegovim rečima, sinoć oko 23.40 časova na uglu Nemanjine i Resavske ulice došlo je do incidenta gde je državljanin Hrvatske, koji se nalazio u grupi sa više lica, vršio nasilje i napao pripadnika odreda Žandarmerije, angažovanog te večeri.

„Reč je o B. H, državljaninu Hrvatske, koji je te večeri ušao na prelazu kod Šida. Šta traži državljanin Hrvatske na protestu i napada Žandarmeriju? Zamislite da je neka Srbenda odavde iz Srbije otišla u Zagreb i napadala policijske službenike. Znači, on dolazi iz Hrvatske specijalno zbog toga i napada našu Žandarmeriju i sad je to policijska brutalnost“, izjavio je ministar.

Dačić je dodao da je drugi stranac koji je došao zajedno sa hrvatskim državljaninom, državljanin Slovenije, našeg porekla, koji je završio obaveštajne studije u SAD i radio u Kini.

„Hvali se da je učestvovao na demonstracijama širom Evrope. Treći stranac, što je opet zanimljivo, italijanski je državljanin 1980. godište, koji je na privremenom boravku u Srbiji radno, radi u Majkrosoftu. Toliko o tome da nema učešća stranog faktora“, zaključio je ministar.

Izvor: Danas

