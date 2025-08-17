Najnovije obraćanje naciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića svodi se na pretnju da će se za koji dan država koju on predvodi na neki sasvim nov način obračunati sa izmišljenim teroristima

U nedelju u podne se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, po ko zna koji put, ponovo preko televizija obraćao onima koje hoće da ubedi da je on i dalje onaj veliki vođa koji sve drži pod kontrolom i kome niko ništa ne može. I da na ulicama Srbije po nalogu iz inostranstva blokaderi sprovode „teror i divljaštvo“.

Obraćanje je bilo najavljeno u 12:00, Vučić se pojavio u 12:14 časova u prististvu ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, direktora policije Dragana Vasiljevića, komandanta Policjske brigade Radoslava Repca i komandanta Žandarmerije Saše Kosovića.

Njih četvorica nisu izgovorila ni jednu jedinu reč. Nisu se ni videli na ekrenu. U krupnom kadru bio je samo Aleksandar Vučić

Profesionalnim medijima, ako su i bili pristutni, nije bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja.

Priča o terorizmu blokadera

Vučić je pričao dosta konfuzno. Nije završavao misli, skakao je sa jedne na drugu priču, ali su se sve svodile na „obojenu revoluciju“, na „blokadere-teroriste“, na to da snage haosa i destrukcije rukovođene i finasirane iz inostranstva hoće da razore Srbiju. Sve ono što je mnogo puta ponovio i što režimski mediji ponavljaju svakog dana.

Pročitao je i paragraf Krivičnog zakona Srbije koji definiše terorizam, kao ultimativni dokaz za to da se u Srbiji u sklopu masovnih protesta sprovode terorističke akcije. Upleo je tu nesuvislo i nemačku terorističku Bader-Majnhof grupu i ubistvo Alda Mora.

Više puta je ponovio da je jedino što je još „blokaderima-teroristima“ preostalo da počnu da ubijaju ljude i da ne bude posle da on to nije rekao.

Više puta je ponovio i najnoviji marketinški slogan „okupacioni medijski servisi“, što su, dakako, svi mediji koji kritikuju njegovu vlast, te da su oni upregnuti da podržavaju terorizam i obojenu revoluciju.

Takođe je insistirao na tome da i on, kao i svi pristojni građani Srbije, svaki dan sa zebnjom iščekuju da vide koga su teroristi u večernjim satim rešili da ubiju, koga živog da spale.

Nove „iznenađujuće“ mere

Suština čitavog obraćanja staje u nekoliko rečenica o tome kako će država da stane na put „odvratnim zločinima protiv naše zemlje“.

Vučić je najavio „iznenađujuće odluke“. Rekao je da će se građanima „učiniti kao da se država povukla“, ali da će onda, za šest do sedam dana, videti svu njenu odlučnost da uspostavi red i mir, jer će toliko biti potrebno da se stvore „formalno-pravni okviri za reakciju države“.

Jer sada „bande vladaju ulicama i misle da imaju pravo da tuku, pale, i ruše, jer je održano na „desetine hiljada ilegalnih, kriminalnih skupova“.

Na pitanje novinara da li namerava da uvede vanredno stanje odgovorio je odrečno.

Jedino što na prvu loptu može da se nasluti iz ovih pretnji upućenim studentima i građanima je eventualno formiranje nekog specijalnog tužilaštva za terorizam koje bi po kratkom postupku dizalo optužnice za terorizam pred podobnim sudijama koje bi sudile po kratkom postupku.

A možda se sprema i neko drugo „iznenađenje“

U svakom slučaju i novinari „okupacionih medijskih servisa“ neka se pripaze.

