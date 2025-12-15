Politika i pravosuđe

15.decembar 2025. Vuk Nenadović

Sklanjanje nepodobnih tužilaca

Vlast je rešila da izmenom Zakona, stavi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pod kontrolu beogradskog Višeg javnog tužilaštva, odnosno Nenada Stefanovića spremnog da uguši autonomiju JTOK-a. Ako ne bude JTOK-a, neće biti ni istraga protiv Vesića, Momirovića, Selakovića pa ni Vučića i Malog koji se s razlogom brinu da li će se naći u nekoj sledećoj optužnici

Reakcija na izjavu predsednika

15.decembar 2025. I.M.

Pravni u blokadi: „Besramnikova“ pomilovanja i bespravna država

Povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi, u slučaju podizanja optužnice vezane za Generalštab, pomilovao sve optužene, oglasili su se studenti Pravnog fakulteta u blokadi, upozoravajući da se institut pomilovanja zloupotrebljava kao politička poruka lojalnosti i nekažnjivosti

Kriminal i vlast

14.decembar 2025. Nemanja Rujević

Čiji je „ker“ Pavle Bihali?

Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“. Bihali za „Vreme“ sada priča o tom snimku i tome šta je navodno radio 15. marta tokom velikog protesta