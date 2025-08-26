Centri za azil

26.avgust 2025. M. L. J.

Izgorela žena u kampu u Obrenovcu, koji je tek renoviran

U Centru za azil u Obrenovcu izbio je sredinom avgusta požar u kojem je životno ugrožena mlađa korisnica kampa, poreklom iz Iraka. Kamp je tek obnovljen, a sada se postavlja pitanje bezbednosti i ovih ljudi, jer je objekte gradila država Srbija

Urbanizam

25.avgust 2025. S.Ć.

„Vreme“ saznaje: Hale 2 i 3 neće biti srušene

Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, članovi Komisije za javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana projekta „Beograd na vodi“, su mišljenja da hale 2 i 3 Beogradskog sajma treba sačuvati