Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović na današnji dan pre 21 godinu pronađeni su mrtvi ispred vojnog objekta „Karaš“ u Topčideru, a optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema

Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Porodice su se 2011. godine obratile i Evropskom sudu za ljudska prava, koji je u novembru 2020. godine odlučio da odbaci tužbu protiv države Srbije, uz obrazloženje da „nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi“.

Presuda Suda u Strazburu doneta je posle razmatranja predstavke pošto je domaći sud odbacio tužbu porodice Jakovljević protiv bivšeg vojnog istražnog sudije Vuka Tufegdžića, koji je vodio vojnu istragu posle stradanja gardista. Nevladina organizacija Žene u crnom zatražila je uoči godišnjice pogibije Milovanovića i Jakovljevića da državni organi odmah prekinu opstrukciju istrage ubistva i da saopšte istinu o njihovoj smrti. Zatražena je i istina o skrivanju Ratka Mladića u objektima Vojske Srbije, jer je to, kako je istaknuto u saopštenju, jedini način da se Srbija odmakne od ratne prošlosti i zločina počinjenih u njeno ime.

Ni danas, nakon 21 godinu od zločina država nije javno priznala čak ni mogućnost da su vojnici pre smrti videli tada najtraženijeg haškog begunca Mladića, osuđenog ratnog zločinca, podsećaju Žene u crnom, koje tim povodom organizuju danas komemorativne skupove u Topčideru i u Knez Mihailovoj ulici.