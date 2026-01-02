Novogodišnja proslava u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj prekinuta je požarom u kome je poginulo više od 40 ljudi, dok je 115 povređeno. Mediji i vlada švajcarskog kantona Valis sumnjaju da je razlog stradanja tolikog broja ljudi takozvani „flešover“

Švajcarska je proglasila petodnevnu žalost nakon što je u požaru koji je zahvatio popularni bar u skijaškom odmaralištu Kran Montana, u kantonu Valis, u novogodišnjoj noći poginulo više od 40 ljudi, a 115 povređeno.

U istrazi o katastrofalnom požaru koji je u noći između 31. decembra i 1. januara negde oko jedan sat posle ponoći, zahvatio bar „Le Constellation“, najveći trenutni izazov za vlasti je potvrda identiteta poginulih. Takođe, iako je bilo nekoliko nagađanja, uzrok požara zvanično još nije utvrđen.

Vlada kantona Valis rekla je da je u baru najverovatnije došlo do „flashovera“ – fenomena koji je stručnjak za protivpožarnu sigurnost na nemačkom ARD-u uporedio sa nekom vrstom vatrene oluje. Rekli su da bi to objasnilo zašto je toliko ljudi poginulo i nije moglo pobeći, piše nemački Špigel.

Šta je „vatrena oluja“

Vatrena oluja ili „flešover“, definiše se kao prelazna faza u razvoju požara gde se sve zapaljive površine izložene toplotnom zračenju istovremeno pale, što dovodi do brzog širenja požara po celom prostoru i rezultira potpunim zahvatanjem prostorije.

„Na novogodišnje veče, od 31. decembra do 1. januara 2026. godine, požar u baru ‘Le Constellation’ u Kran Montani izazvao je ‘flešover’, što je rezultiralo jednom ili više eksplozija i brojnim smrtnim slučajevima i povredama“, izjavila je vlada kantona Valis.

Foto: Police Cantonale Valaisanne via AP Klub u kome je izbio požar

Ekspert za protivpožarnu bezbednost Sandra Barc objasnila je fenomen „flešovera“ u emisiji ARD-ovih vesti kao požar u kome se toplota akumulira ispod plafona.

Ovo nagomilavanje toplote postaje sve toplije. Svi zapaljivi materijali u pogođenoj prostoriji se zatim razlažu i proizvode određene gasove. Zatim sledi porast temperature na približno 1.000 do 1.200 stepeni Celzijusa i spuštanje nivoa kiseonika na ispod četiri procenta, što je pogubno za čoveka.

Šta znamo o žrtvama?

Na konferenciji za novinare u četvrtak (1. januar), policija je saopštila da je u požaru poginulo oko 40 ljudi, a da je 115 povređeno, mnogi teško.

Forenzičke ekipe koriste dentalne i DNK zapise kako bi utvrdile identitete žrtava, a očekuje se da ceo proces može da traje nedeljama, jer mnogi od stradalih nisu prijavljeni kao nestali kada su porodicama javljeni prvi podaci o tragediji.

Kod lokala su postavljeni forenzički šatori za utvrđivanje identiteta nastradalih.

Među povređenima, verovatno i stradalima, ima i stranih državljana. Italijansko ministarstvo spoljnih poslova izjavilo je za BBC da se 16 italijanskih državljana trenutno vodi kao nestalo, a između 12 i 15 drugih se leči u bolnicama u Italiji i Švajcarskoj.

Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP U požaru je povređeno najmanje 115 ljudi

Francusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se osam njihovih građana vodi kao nestalo i da ne može isključiti mogućnost da su među poginulima i francuski državljani.

Ambasada Srbije u Švajcarskoj saopštila je da do sada nije dobila nikakve informacije o tome da među stradalima i povređenima ima državljana Srbije.

U Švajcarskoj je zbog tragedije proglašena petodnevna žalost.

