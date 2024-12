Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol proglasio je vanredno stanje u nenajavljenom televizijskom obraćanju optužujući glavnu opozicionu stranku u zemlji za simpatije prema Severnoj Koreji i za antidržavne aktivnosti.

Jun nije rekao koje će konkretne mere biti preduzete. On je citirao predlog opozicione Demokratske stranke, koja ima većinu u parlamentu, za opoziv najviših tužilaca i odbijanje vladinog budžeta.

Jun je označio akcije opozicije kao „jasno antidržavno ponašanje koje ima za cilj podsticanje pobune“ i istakao da su ti akti „paralizovali državne poslove i pretvorili Narodnu skupštinu u jazbinu kriminalaca“, piše CNN.

On je opisao vanredno stanje kao neophodnu meru za iskorenjivanje ovih „besramnih pro-severnih antidržavnih snaga“. Tu odluku je opravdao kao ključnu za zaštitu sloboda i bezbednost ljudi, obezbeđivanje održivosti zemlje i prenošenje stabilne nacije budućim generacijama.

Police have been deployed at the entrance to the National Assembly Building in Seoul, following South Korean President Yoon Suk Yeol having declared Martial Law. pic.twitter.com/El0halVKHK

