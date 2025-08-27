SAD
Štrajk zaposlenih u preduzeću Železnička infrastruktura Crne Gore završen je nakon što su dobili garancije da će im biti povećane plate
Svi vozovi na teritoriji Crne Gore od srede ujutro ponovo saobraćaju posle petodnevnog štrajka, potvrdio je predstavnik zaposlenih u preduzeću Železnička infrastruktura Crne Gore Andrej Kaluđerović, navodeći da su radnici dobili garancije za povećanje zarada, što je bio razlog obustave rada.
„Dobili smo garancije za naše zarade. Povećanje plata će biti nekih 300 evra kao što smo i najavljivali, tako da će zarada iznositi oko 1.000 do 1.200 evra“, rekao je Kaluđerović za RTCG.
Kaluđerović je naveo da su dobijene garancije da će povećanje biti u najkraćem zakonskom roku.
„Rešili smo sve ovo u korist zaposlenih, a nadam se i u korist menadžmenta“, poručio je on.
Kaluđerović se izvinio putnicima koji su pretrpeli štetu zbog obustave železničkog saobraćaja.
Železnička infrastruktura Crne Gore 23. avgusta obavestila je javnost da do daljnjeg neće biti železničkog saobraćaja zbog štrajka dela zaposlenih u tom preduzeću.
Istog dana, preduzeće Srbijavoz objavilo je da će zato biti izmenjena organizacija vozova ka Baru tako što će crnogorsko železničko preduzeće organizovati alternativni autobuski saobraćaj za putnike iz Srbije, dok se do daljeg u noćne vozove neće priključivati vagoni za prevoz automobila.
