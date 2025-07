Najmanje 60 osoba je poginulo, a 11 se vodi kao nestalo nakon što je izbio veliki požar u tržnom centru u gradu Al-Kut na istoku Iraka, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti i policijski izvori, prenosi agencija Rojters.

Na društvenim mrežama tokom noći pojavili su se snimci na kojima se vidi kako plamen zahvata petospratnu zgradu, dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru.

„Sastavili smo spisak od 59 identifikovanih žrtava, dok je jedno telo toliko ugljenisano da identifikacija još nije moguća“, rekao je jedan zvaničnik iz lokalne zdravstvene službe.

