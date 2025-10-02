Evropa i Rusija

01.октобар 2025. Vojkan Kostić

Hladni rat dronovima između Moskve i NATO

Uz podršku Irana i Kine, Rusija je polako povećavala kapacitete za proizvodnju dronova i u septembru 2024. godine imala je sposobnost da mesečno upotrebi oko 1000 tih letelica. Krajem prošle godine zabeležen je napad u kojem je upotrebljeno čak 188 dronova, dok je u maju ove godine u jednom slučaju na ukrajinske ciljeve poslato čak 500 tih letelica. Računa se da je krajem leta ruska vojska dostigla mogućnost da mesečno upotrebi čak 6000 većih dronova. Ako se u obzir uzme i godišnja proizvodnja od oko milion malih i mikro FPV dronova, jedini ograničavajući faktor postaje broj operatera, a ne broj dronova

Amerika

01.октобар 2025. Slobodan Kostić

Otkazivanje otkazanih

Ubistvo Čarlija Kirka prekretnica je u istoriji zemlje s obzirom da veliki deo republikanskog establišmenta želi da ide korak dalje od onoga čemu su i sami bili izloženi prethodnih godina: u obračunu sa neistomišljenicima koriste se državne institucije