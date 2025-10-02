U sredu uveče (1. oktobra) izraelska ratna mornarica zaustavila je više brodova na kojima su bili propalestinski aktivisti sa hiumanotarnom pomoći za Pojas Gaze, a među njima i student Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu Ognjen Marković. Svi aktivisti biće deportovani u Evropu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela

Izraelska ratna mornarica zaustavila je u sredu uveče (1. oktobra) više brodova Globalne Sumud flotile sa humanitarnom pomoći za Pojas Gaze i privela aktiviste koji su bili na njima, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi FoNet.

Među aktivistima je bila i Greta Tunberg, ali i student Beogradskog univerziteta Fakulteta likovnih umetnosti Ognjen Marković.

Studenti u blokadi Fakulteta likovnih umetnosti su na društvenim mrežama objavile snimak gde Marković kaže „ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili“.

„Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Ako gledate ovaj video, moj brod je presretnut i nelegalno sam pritvoren od strane izraelskih okupacionih snaga. Pozivam vas da izvršite pritisak na Vladu Srbije da zahteva moje hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine saučesništvo u genocidu“, poručio je on.

Upozorenje aktivistima

Izraelske vlasti su više puta upozoravale propalestinske aktiviste da se zaustave i okrenu, a kada su se približili ‘crvenoj zoni’, bojni brodovi su okružili plovila Globalne Sumud flotile i potom su vojnici ušli na njih, prenosi BBC.

Dok su se približavali Gazi, izraelska mornarica je poručila aktivistima na brodovima da promene kurs je se „približavaju zoni aktivnih borbi“.

Prethodno je i italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala Globalnu Sumud flotilu da se zaustavi i da ne ugrožava napore da se postigne mirovno rešenje.

Italijanski ratni brod koji je pratio flotilu kao obezbeđenje okrenuo se kada su se aktivisti Globalne Sumud flotile oglušili o sve ove pozive.

Foto: Israeli Foreign Ministry via AP Neuspešna humanitarna misija

Deportacija aktivista

Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama Deni Danon objavio je na društvenoj mreži da Global Sumud flotila služi „samo za provokaciju“.

„Nećemo dozvoliti nikakav trik koji krši naš suverenitet. Oni koji su pokušali ilegalno ući na izraelsku teritoriju biće odmah deportovani. Izrael je više puta ponudio načine za mirnu dostavu pomoći u Gazu, ali ova flotila nije zainteresovana za pomoć, već samo za provokaciju“, naveo je Danon.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je da će deportovati u Evropu sve aktiviste na brodovima flotile Global Sumud koji su se kretali ka Pojasu Gaze, a koje je presrela izraelska mornarica, prenosi N1.

„Putnici Hamas-Sumuda na njihovim jahtama bezbedno i mirno putuju ka Izraelu, gde će početi procedura deportacije u Evropu. Putnici su bezbedni i u dobrom su zdravstvenom stanju“, objavilo je ministarsvo na društvenoj mreži Iks.

Izraelska mornarica je noćas presrela nekoliko brodova flotile Global Sumud, koju čini oko 50 brodova, a na kojima se nalaze aktivisti koji u Gazu nose humanitarnu pomoć.

Vučić: Država ima posla s neodgovornim ljudima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Kopenhagenu da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju student Fakulteta likovnih umetnosti koji je zadržan na jednom od brodova koji su vozili humanitarnu pomoć za Gazu.

„Pratio sam noćas vesti, video sam što se događa, sve je očekivano. Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi. Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Danas, na kraju, kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć. Država je, naravno, tu uvek da pomogne i uvek će da učini sve što može“, rekao je Vučić, a prenosi RTS.

Izvor: FoNet/N1/BBC